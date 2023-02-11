Дослідники знайшли докази, що предки людини полюбляли вечеряти бегемотами

Гомініни 2 мільйони років тому ще не опанували вогонь, тож бегемот був у їхньому меню сирим.

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На берегах озера Вікторія в Африці археологи виявили найдавніші в історії докази того, що предки людини використовували різні знаряддя для розбирання м'яса древніх бегемотів. Набір інструментів кам'яного віку, датований приблизно 2,9 мільйона років, є найдавнішим знайденим доказом того, як гомініди харчувалися дуже великими тваринами. Він також змушує задуматися над тим, хто з давніх предків людини першим почав виготовляти знаряддя праці, пише IFLScience.

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Відкриття зробили під час археологічних розкопок в Ньянґа, що знаходиться на заході Кенії. Там знайшли щонайменше три різні типи кам'яних знарядь, зокрема каміння-молоти, нуклеуси (кам'яні ядрища) та відщепи. Їх використовували для розрізання, зішкрябування та розбирання як тварин, так і рослин.

Окрім інструментів, дослідники знайшли найдавніші скам'янілі зуби парантропа. Цей вимерлий гомінін, який вважається непрямим родичем Homo sapiens, можливо, був схожий на маленьку горилу, яка ходила на двох ногах. Зі свого боку знахідка змушує задуматися про те, хто ж виготовив ці знаряддя праці.

Олдованські кам'яні знаряддя — дуже прості ранні кам'яні знаряддя, які виготовляли за допомогою одного або кількох відщепів, сколотих з іншого каменю. Якими б примітивними вони не були новаторство цієї технології стало важливою віхою в історії стародавніх гомінінів.

[ + – ] Приклади олдованського ударного інструменту, серцевини та відщепів з місця розкопок Ньянґа показують, що їх використовували для різання м'яса та розбирання рослин Фото: T.W. Plummer, J.S. Oliver, and E. M. Finestone, Homa Peninsula Paleoanthropology Project

"Цими інструментами ви можете подрібнювати краще, ніж кутніми зубами слона, і різати краще, ніж іклами лева. Олдованська технологія була схожа на раптову еволюцію абсолютно нового набору зубів поза тілом, і вона відкрила нашим предкам нове розмаїття їжі в африканській савані", — сказав Рік Поттс, старший автор дослідження і завідувач кафедри походження людини імені Пітера Бака в Національному музеї природної історії.

До цього відкриття найдавніші кам'яні знаряддя олдованського періоду знайшли в Леді-Герару, Ефіопія, а їх вік приблизно 2,6 мільйона років. Це нове дослідження свідчить про те, що олдованська технологія з'явилася набагато раніше, і, ймовірно, була поширенішою, ніж вважалося раніше.

[ + – ] Кутні зуби парантропа, знайдені в Ньянґа Фото: S. E. Bailey, Homa Peninsula Paleoanthropology Project

За словами дослідників, це один з найдавніших, якщо не найдавніший приклад олдованської технології. Це зі свого боку свідчить про те, що такий набір інструментів був поширенішим і використовувався раніше, ніж вважалося. Його використовували для оброблення різних тварин та рослин. Археологи також не знають напевно яким було його значення для адаптації, але різноманітність застосувань свідчить про те, що він був важливим для цих гомінінів.

Окрім знарядь праці, там вдалося знайти щонайменше 1 776 кісток тварин, а саме бегемотів і биків. Завдяки цьому масиву артефактів дослідники впевнені, що натрапили на місце справжньої доісторичної м'ясної майстерні, де далекі члени людської родини готували та полювали на мегафауну на вечерю.

Минуло ще 2 мільйони років, перш ніж стародавні гомініни навчилися контролювати вогонь, тому всю цю їжу подавали сирою. Археологи припускають, що за допомогою знарядь праці м'ясо можна було перетворити на кашу, яку легко їсти, на кшталт тартару з бегемотів.

Вже давно існує припущення, що лише рід Homo, до якого належить людина, був здатний виготовляти кам'яні знаряддя праці. Однак виявлений Paranthropus поряд з цими кам'яними знаряддями відкриває гостроцікаву загадку.

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