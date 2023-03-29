Охота на акул. Самый древний медный рыболовный крючок поражает своей уникальностью и размером

Библейские рыбаки были удивительно крутыми и храбрыми, если приносили с моря не только рыбу, но и акул. Об этом свидетельствуют новые находки возрастом более 6 тыс. лет.

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Благодаря новым открытиям можно предположить, что в меню древних жителей Леванта были даже акулы. Об этом свидетельствует недавно найденный один из хорошо сохранившихся образцов доисторических снастей. Исследователи теперь пересказывают историю о том, как жили, рыбачили и питались жители этого исторического региона в медном веке, пишет IFLScience.

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Специалисты считают, что найденному рыболовному крючку примерно 6 тыс. лет, что делает его одним из старейших когда-либо найденных. Удалось выявить артефакт при раскопках исследователям из Управления древностей Израиля в городе Ашкелон в 2018 году. Однако поражает не только возраст реликвии — ее размер удивительно велик.

Яэль Абади-Рейсс, исследовательница и содиректор раскопок, делится: "Эта уникальная находка имеет длину 6,5 см и ширину 4 см. Благодаря таким размерам ее могли использовать для охоты на акул длиной от 2 до 3 м или больших тунцов. Более древние рыболовные крючки, которые обнаружили ранее, обычно изготовлены из кости и гораздо меньше этого".

Эта уникальная находка имеет длину 6,5 см и ширину 4 см Фото: Emil Aladjem, Israel Antiquity Authority

Археологи ранее обнаружили рыболовные крючки, датируемые примерно 23 тыс. лет назад, в пещере на японском острове Окинава — крупнейшем острове японского архипелага Рюкю, расположенном примерно посередине между Кюсю и Тайванем.

Однако его длина немного превышала сантиметр, а изготовлен он из морских раковин. Конечно, с его помощью можно было вытащить небольшую рыбину, однако, чтобы идти на акулу, нужно что-то гораздо большее и крепкое.

Абади-Райсс считает: "Медь начали использовать еще в эпоху позднего халколита (ок. 2,4 тыс. до н. э.). Интересно, что эту технологическую инновацию древние люди применяли в древности для производства рыболовных крючков для рыбаков вдоль средиземноморского побережья".

В Леванте, охватывающем большую часть территории, которая сегодня известна как Ближний Восток, эпоха халколита началась около 6, 5 тыс. лет назад и длилась около тысячелетия.

Медный рыболовный крючок, которому 6 тис. лет

Этот период известен как медный век и характерен появлением медной металлургии и возникновением новых религиозных практик и верований. Регион вокруг Ашкелона тогда уже был успешным сельским центром с местной экономикой, которая базировалась на традиционных видах сельскохозяйственной деятельности, в частности, на выращивании пшеницы и разведении крупного рогатого скота.

Первые находки костей животных, обугленных остатков пищи, глиняной посуды и каменных орудий помогли археологам создать определенное представление об образе жизни и пищевых привычках населения региона в эпоху энеолита. Однако находка большого медного рыболовного крючка добавляет в эту историю новое измерение, указывая на то, что древние люди также выходили на волне в гонке за очень амбициозной добычей.

Исследовательница Абади-Райсс считает, что обнаруженный редкий рыболовный крючок рассказывает историю сельских рыбаков, как они выходили в море на своих лодках и забрасывали в воду только что изобретенный медный крючок, надеясь добавить в свое меню прибрежных акул.

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