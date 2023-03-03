Современный штрих-код. На юге Израиля нашли надпись с именем великого персидского царя-реформатора

В 522 году до н.э. Дарий I Великий взошел на трон империи Ахеменидов, низвергнув предыдущего императора. В состав огромной империи, которой он правил, входила Иудея, а город Лахиш стал региональным административным центром империи.

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В декабре прошлого года турист, приехавший посетить Тель-Лахиш, случайно наткнулся на один из немногих обломков глиняной посуды, разбросанной на земле. Позже оказалось, эта неожиданная находка содержит первое упоминание о персидском правителе Дарии I Великом, обнаруженное на территории Израиля. Об этом пишет Haaretz.

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Как рассказывает Саар Ганора, один из представителей Управления древностей Израиля, размеры обломка не более 4х4 сантиметров. Однако надпись на арамейском языке четко сохранилась и состоит из трех слов "24-й год Дария".

Согласно датировке можно сделать вывод, что речь идет именно о Дарии I, отце Ахашвероша, о котором упоминается в Библии, а именно Книге Есфирь:

"И произошло во дни Ахашвероша, это Ахашверош, царствовавший от Индии до Ефиопии, сто и двадцать семь округов".

[ + – ] Вид на Тель-Лахиш с высоты птичьего полета. Фото: Emil Eljam / Israel Antiquities Authority

[ + – ] Тель-Лахиш на юге Израиля. Когда-то на этом месте находился изысканный персидский дворец Фото: Ilan Assayag

Ганор рассказывает: "Когда-то Дарий I стал настоящим реформатором за период царствования персов. Он реорганизовал империю и поделил ее на сатрапии — провинции древней Персии. Иудея была в сатрапии под названием "за рекой" [имеется в виду Евфрат], а Лахиш находился на этой территории".

[ + – ] Дарий Великий, первый из трех Дариев, правивших Древней Персией Фото: Surenae

Этот фрагмент нашли не археологи, а Эйлон Леви, международный советник по медиа президента Израиля Ицхака Герцога. Он гулял по развалинам древнего города, которые известны как "дворец иудейских царей" конца периода Первого Храма.

По словам исследователей, его разрушили персы-завоеватели, построившие на его месте свой роскошный дворец.

Персидское здание, от которого также остались только руины, имело огромные залы и внутренние дворы, а также колонны в традиционном персидском стиле.

Сегодня здесь можно увидеть только основания колонн. Древний город Лахиш все еще продолжают исследовать. Однако, к сожалению, в 1930-х годах британские археологи разрушили персидский дворец. Они хотели добраться до находившегося под ним старшего дворца.

По словам Ганора, исследователям известно о персидском дворце только из отчетов, однако вполне понятно, что он был одним из самых богатых в целом регионе.

[ + – ] Сохранена основа персидского дворца Фото: Emil Eljam / Israel Antiquities Authority

У археологов есть определенные догадки относительно того, откуда здесь могла взяться разбитой керамике. Все дело в пифосах — гигантских кувшинах, которые использовали для хранения налогов, вполне могли быть сельскохозяйственными товарами. Толщина глины помогла определить тип сосуда.

"Жители любой империи должны платить налоги, как и в этом случае. И они сконцентрировались в большом дворце в Лахише, а оттуда поступали в персидскую казну. Этот крошечный обломок был частью административной системы в хранилище. Надпись имела сходство с современным штрих-кодом", — делится Ганор.

По всей вероятности, надпись на обломке была своеобразной накладной, которую написал служащий хранилища. Если это подтвердится, то это лаконичное послание может стать одной из древнейших административных надписей персидского периода, найденных в Израиле.

По словам исследователей, место, где обнаружили этот обломок керамики, совпадает с местом, где британцы проводили раскопки персидского дворца.

[ + – ] Работы для сохранения арамейской надписи Фото: Saar Ganor / Israel Antiquities Authority

Теперь мы имеем первое в Израиле упоминание из первых уст об отце Ахашвероше, Дарии I, правившем с 522 по 486 год до н.э. и собирал налоги с Лахиша.

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