Сучасний штрих-код. На півдні Ізраїлю знайшли напис з іменем великого перського царя-реформатора

У 522 році до н.е. Дарій І зійшов на трон імперії Ахеменідів, скинувши попереднього імператора. До складу величезної імперії, якою він правив, входила Юдея, а місто Лахіш стало регіональним адміністративним центром імперії.

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У грудні минулого року турист, який приїхав відвідати Тель-Лахіш, випадково натрапив на один із небагатьох уламків глиняного посуду, розкиданого на землі. Пізніше виявилося, ця несподівана знахідка містить першу згадку про великого перського правителя Дарія І, яку виявили на території Ізраїлю. Про це пише Haaretz.

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Як розповідає Саар Ганора, один з представників Управління старожитностей Ізраїлю, розміри уламка не більш як 4х4 сантиметрів. Однак напис арамейською мовою чітко зберігся та складається з трьох слів "24-й рік Дарія".

Згідно із датуванням можна зробити висновок, що йдеться саме про Дарія І, батька Ахашвероша, про якого згадується в Біблії, а саме Книзі Естер:

"І сталося за днів Ахашвероша, це той Ахашверош, що царював від Індії аж до Етіопії, сто й двадцять і сім округ".

[ + – ] Вид на Тель-Лахіш з висоти пташиного польоту Фото: Emil Eljam / Israel Antiquities Authority

[ + – ] Тель-Лахіш на півдні Ізраїлю. Колись на цьому місці знаходився вишуканий перський палац Фото: Ilan Assayag

Ганор розповідає: "Колись Дарій І став справжнім реформатором за період царювання персів. Він реорганізував імперію і поділив її на сатрапії — провінції стародавньої Персії. Юдея була в сатрапії під назвою "за річкою" [мається на увазі Євфрат], а Лахіш знаходився на цій території".

[ + – ] Дарій Великий, перший з трьох Даріїв, що правили Стародавньою Персією Фото: Surenae

Цей фрагмент знайшли не археологи, а Ейлон Леві, міжнародний радник з медіа президента Ізраїлю Іцхака Герцога. Він гуляв по руїнах древнього міста, які відомі як "палац юдейських царів" кінця періоду Першого Храму.

За словами дослідників, його зруйнували перси-завойовники, які на його місці побудували свій розкішний палац.

Перська будівля, від якої також залишилися лише руїни, мала величезні зали і внутрішні двори, а також колони у традиційному перському стилі.

Сьогодні тут можна побачити лише основи колон. Стародавнє місто Лахіш все ще продовжують досліджувати. Однак, на жаль, у 1930-х роках британські археологи зруйнували перський палац. Вони хотіли дістатися до старішого, який знаходився під ним.

За словами Ганора, дослідникам відомо про перський палац лише зі звітів, однак цілком зрозуміло, що він був одним із найбагатших у цілому регіоні.

[ + – ] Збережена основа перського палацу Фото: Emil Eljam / Israel Antiquities Authority

Археологи мають певні здогадки щодо того, звідки тут взятися розбитій кераміці. Вся річ у піфосах — гігантських глечиках, які використовували для зберігання податків, які цілком могли бути сільськогосподарськими товарами. Товщина глини допомогла визначити тип посудини.

"Мешканці будь-якої імперії мали сплачувати податки, як і в цьому випадку. І вони сконцентрувалися у великому палаці в Лахіші, а звідти надходили до перської скарбниці. Цей крихітний уламок був частиною адміністративної системи у сховищі. Напис мав схожість зі сучасним штрих-кодом", — ділиться Ганор.

Цілком ймовірно, що напис на уламку був своєрідною накладною, яку написав службовець сховища. Якщо це підтвердиться, то це лаконічне послання може стати одним із найдавніших адміністративних написів перського періоду, знайдених в Ізраїлі.

За словами дослідників, місце, де знайшли цей уламок кераміки, співпадає з місцем, де британці проводили розкопки перського палацу.

[ + – ] Роботи для збереження арамейського напису Фото: Saar Ganor / Israel Antiquities Authority

Тепер ми маємо першу в Ізраїлі згадку з перших вуст про батька Ахашвероша, Дарія I, який правив з 522 по 486 рік до н.е. і збирав податки з Лахішу.

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