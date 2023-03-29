Полювання на акул. Найдревніший мідний рибальський гачок вражає своєю унікальністю та розміром

Біблійні рибалки були напрочуд крутими та хоробрими, якщо приносили з моря не лише рибу, але й акул. Про це свідчать нові знахідки, віком понад 6 тис. років.

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Завдяки новим відкриттям можна припустити, що в меню стародавніх мешканців Леванту були навіть акули. Про це свідчить нещодавно знайдений один з добре збережених зразків доісторичних снастей. Дослідники ж тепер переповідають історію про те, як жили, рибалили і харчувалися мешканці цього історичного регіону в мідному віці, пише IFLScience.

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Фахівці вважають, що знайденому рибальському гачку приблизно 6 тис. років, що робить його одним із найстаріших коли-небудь знайдених. Вдалося виявити артефакт під час розкопок дослідникам з Управління старожитностей Ізраїлю в місті Ашкелон у 2018 році. А проте вражає не лише вік реліквії — її розмір напрочуд великий.

Яель Абаді-Рейсс, дослідниця та співдиректорка розкопок, ділиться: "Ця унікальна знахідка має довжину 6,5 см і ширину 4 см. Завдяки таким розмірам її могли використовувати для полювання на акул довжиною від 2 до 3 м або великих тунців. Древніші рибальські гачки, які виявили раніше, зазвичай виготовлені з кістки і набагато менші за цей".

Ця унікальна знахідка має довжину 6,5 см і ширину 4 см Фото: Emil Aladjem, Israel Antiquity Authority

Археологи раніше виявили рибальські гачки, що датуються приблизно 23 000 років тому, в печері на японському острові Окінава — найбільшому острові японського архіпелагу Рюкю, розташованому приблизно посередині між Кюсю і Тайванем.

Однак його довжина трішки перевищувала сантиметр, а виготовлений він із морських мушель. Звісно, з його допомогою можна було витягти невелику рибину, а проте, щоб іти на акулу, потрібно щось значно більше та міцніше.

Абаді-Райсс вважає: "Мідь почали використовувати ще в епоху пізнього халколіту (бл. 2400 до н. е.). Цікаво, що цю технологічну інновацію древні люди застосовували в давнину для виробництва рибальських гачків для рибалок уздовж середземноморського узбережжя".

У Леванті, який охоплює більшу частину території, що сьогодні відома як Близький Схід, епоха халколіту розпочалася близько 6 500 років тому і тривала приблизно тисячоліття.

Мідний рибальський гачок, якому 6,00 років

Цей період відомий також як мідний вік і характерний появою мідної металургії та виникненням нових релігійних практик і вірувань. Регіон навколо Ашкелона тоді вже був успішним сільським центром з місцевою економікою, яка базувалася на традиційних видах сільськогосподарської діяльності, зокрема на вирощуванні пшениці та розведенні великої рогатої худоби.

Перші знахідки кісток тварин, обвуглених залишків їжі, глиняного посуду та кам'яних знарядь допомогли археологам створити певне уявлення про спосіб життя та харчові звички населення регіону в епоху енеоліту. Однак знахідка великого мідного рибальського гачка додає до цієї історії новий вимір, вказуючи на те, що древні люди також виходили на хвилі в перегонах за дуже амбітною здобиччю.

Дослідниця Абаді-Райсс вважає, що виявлений рідкісний рибальський гачок розповідає історію сільських рибалок, як вони виходили в море на своїх човнах і закидали у воду щойно винайдений мідний гачок, сподіваючись додати до свого меню прибережних акул.

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