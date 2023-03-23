Археологи виявили найдавніше місто ловців перлин в Перській затоці, датоване шостим століттям

Острів Сінія — природний острів, що знаходиться біля узбережжя поблизу міста Умм-аль-Кувейн в Об'єднаних Арабських Еміратах. Там виявили найстаріше в Перській затоці містечко з видобутку перлів, а також східнохристиянський монастир і єпископський палац.

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Археологи виявили існування найдавнішого містечка з видобутку перлів в Перській затоці, яке знаходиться на острові Сінія (ОАЕ). Сама назва острова означає "миготливі вогні", що є своєрідним відсиланням до суворого сонячного світла цієї місцевості, пише ARTnews.

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Проведені розкопки та дослідження показали, що в рибальському містечку площею 12 акрів, розташоване приблизно за 48 км на північний схід від Дубая, ймовірно, колись проживали тисячі мешканців. Жвава діяльність не вщухала цілий рік в період з кінця шостого століття до середини восьмого століття, до того, як іслам прийшов на цю територію.

Хоча про такі поселення існують згадки в античній літературі, це перший раз, коли археологічні дані підтвердили їх наявність.

Шейх Маджид бін Сауд бін Рашид Аль Муалла, голова Департаменту туризму і старожитностей, розповів про важливість відкриття для всієї Перської затоки, оскільки видобуток перлів має важливе значення в економіці і спадщині протягом більш ніж семи тисяч років.

Дослідникам вдалося зробити відкриття через кілька років після того, як біля узбережжя Абу-Дабі на острові Марава знайшли найстарішу у світі перлину. Приблизно 8000-річна органічна перлина уособлювала історію торгівлі дорогоцінними каміннями в регіоні, що сягає часів неоліту.

Саме містечко також розташоване неподалік від стародавнього християнського монастиря, який відкрили минулого року.

Археологам також вдалося натрапити на кілька будівель, що знаходилися поруч, а також велику відкриту територію, заповнену відходами вилову устриць, викопаними перлинами, ванну, якій 1 300 років, і водолазні грузила.

Будинки побудовані з місцевого пляжного каміння з дахами, зробленими зі стовбурів пальм. Їхнє планування вказує на різні соціально-економічні групи. У маленьких і тісних житлових приміщеннях могли жити бідні дайвери, на відміну від багатших будинків з просторими внутрішніми дворами для торговців перлинами.

Дослідження та розкопки на цьому місці заплановано продовжити у співпраці з Міністерством культури та молоді, Університетом Об'єднаних Арабських Еміратів, Італійською археологічною місією, а також Інститутом вивчення стародавнього світу при Нью-Йоркському університеті.

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