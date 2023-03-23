Археологи обнаружили древнейший город ловцов жемчужин в Персидском заливе, датированный шестым веком

Остров Синия — естественный остров, находящийся у побережья вблизи города Умм-аль-Кувейн в ОАЭ. Там обнаружили самый старый в Персидском заливе городок по добыче жемчуга, а также восточнохристианский монастырь и епископский дворец.

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Археологи обнаружили существование древнейшего городка по добыче жемчуга в Персидском заливе, который находится на острове Синия (ОАЭ). Само название острова означает "мерцающие огни", являющиеся своеобразной отсылкой к суровому солнечному свету этой местности, пишет ARTnews.

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Проведенные раскопки и исследования показали, что в рыбацком городке площадью 12 акров, расположенном примерно в 48 км северо-восточнее Дубая, вероятно, когда-то проживали тысячи жителей. Оживленная деятельность не утихала круглый год в период с конца шестого века до середины восьмого века, до того, как ислам пришел на эту территорию.

Хотя такие поселения существуют упоминания в античной литературе, это первый раз, когда археологические данные подтвердили их наличие.

Шейх Маджид бин Сауд бин Рашид Аль Муалла, глава Департамента туризма и древностей, рассказал о важности открытия для всего Персидского залива, поскольку добыча жемчуга имеет важное значение в экономике и наследии на протяжении более семи тысяч лет.

Исследователям удалось сделать открытие спустя несколько лет после того, как у побережья Абу-Даби на острове Марава нашли старейшую в мире жемчужину. Приблизительно 8000-летняя органическая жемчужина олицетворяла историю торговли драгоценными камнями в регионе, которая достигает времен неолита.

Сам городок расположен недалеко от древнего христианского монастыря, который открыли в прошлом году.

Археологам также удалось встретить несколько находившихся рядом зданий, а также обширную открытую территорию, заполненную отходами отлова устриц, выкопанными жемчужинами, ванну, которой 1 300 лет, и водолазные грузила.

Дома построены из местных пляжных камней с крышами, сделанными из стволов пальм. Их планирование указывает на разные социально-экономические группы. В маленьких и тесных жилых помещениях могли жить бедные дайверы, в отличие от более богатых домов с просторными внутренними дворами для торговцев жемчужинами.

Исследования и раскопки на этом месте планируется продолжить в сотрудничестве с Министерством культуры и молодежи, Университетом Объединенных Арабских Эмиратов, Итальянской археологической миссией, а также Институтом изучения древнего мира при Нью-Йоркском университете.

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