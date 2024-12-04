Найден способ снизить выбросы метана почти на 40%: коров переведут на особую диету (фото)

Исследователи считают, что новый рацион поможет решить проблему коровьего метеоризма, которая наносит ущерб всей планете.

Не секрет, что крупный рогатый скот производит огромное количество метана — парникового газа, который в 23 раза сильнее углекислого газа в удержании тепла в атмосфере. Долгое время ученые не могли решить эту проблему, а Новая Зеландия первой в мире ввела налог на отрыжку скота, пишет Daily Mail.

Теперь ученые считают, что им наконец-то удалось найти решение этой проблемы. Эксперты из Калифорнийского университета в Дэвисе считают, что коров необходимо перевести на новую диету, чтобы уменьшить их метеоризм — речь идет о рационе из морских водорослей. Предполагается, что новая диета позволит снизить выбросы метана коровами на целых 40%.

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По словам старшего автора исследования, профессора Эрмиаса Кебреаба, огромным плюсом такой стратегии является то, что фермерам будет легко внедрить диету из морских водорослей для своего скота. Команда считает, что новый метод открывает путь к тому, чтобы сделать добавку из морских водорослей легкодоступной для пастбищных животных.

Предыдущие исследования уже показали, что на крупный скот приходится 14,5% мировых выбросов парниковых газов. Причем большая часть приходится на метан, который скот выделяет во время отрыжки и метеоризма. Результаты также указывают на то, что пасущийся скот также производит больше метана, чем скот на откорме или молочные коровы. Ученые пришли к выводу, что дело в том, что животные потребляют больше клетчатки из травы.

Ученые предлагают кормить коров морскими водорослями Фото: Shutterstock

По словам профессора Кебреаба, мясной скот проводит на откорме всего около трех месяцев, но большую часть жизни животные проводят, питаясь на пастбище и производя метан. Несмотря на это, до сих пор исследователи рассматривали только влияние кормления морскими водорослями скота на откорме и молочных коров. По сути, новая работа ученых является первой в мире, в которой морские водоросли тестируются на выпасаемом мясном скоте.

Эксперимент ученых продлился 10 недель и проводился на ранчо в Диллоне, штат Монтана, где ученые разделили 24 быка на две группы:

первая получала добавку из морских водорослей;

вторая — нет.

Анализ метеоризма у коров показал, что коровы, потребляющие добавку из морских водорослей, производили на 40% меньше метана, чем те, кто ее не получал. Теперь ученые призывают фермеров по всему миру внедрить добавку из морских водорослей для выпасаемого скота. Предполагается, что это позволит значительно снизить выбросы парникового газа.

Ранее Фокус писал о том, что основной источник парниковых газов на планете сократят на треть.