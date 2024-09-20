Основной источник парниковых газов на планете сократят на треть: что придумали ученые

Исследователи считают, что нашли способ снизить уровень метана в коровьей отрыжке на 30% — как это возможно.

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Климатический кризис, нависший над планетой, вполне реален и уже обрушил на мир невероятные волны жары и засухи. Одной из причин нагрева планеты являются парниковые газы, а основным источником этих газов, увы, считают коровью отрыжку. Новая Зеландия даже ввела налог на отрыжку овец — местным фермерам придется заплатить за каждую, пишет New Atlas.

Теперь ученые считают, что нашли новый способ решения этой проблемы: недавнее исследование показало, что кормление коров глиной может снизить выбросы метана на более чем 30%. Известно, что коровы вырабатывают метан как побочный продукт переваривания своей богатой клетчаткой диеты и постоянно отрыгивают газ.

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Данные Программы ООН по окружающей среде свидетельствуют о том, что этот отрыгнутый коровами и другими домашними животными газ составляет около 40% объема выбросов метана в мире. Ситуация усугубляется тем, что метан почти в 25 раз сильнее, чем углекислый газ, способствует закипанию Земли.

Ученые годами экспериментируют с добавками к корму скота, чтобы снизить количество метана в отрыжке коров. Например, ранее исследователи рассматривали рыбий жир, морские водоросли, тропические листья и даже фекалии детенышей кенгуру. К счастью, теперь они считают, что нашли выход — галлуазитовая глина.

Новое исследование было проведено командой из австралийского Университета Ньюкасла под руководством доктора Бхабы Бисваса. Результаты указывают на то, что добавление модифицированной формы природной глины в обычный корм скота позволяет сократить выбросы метана более чем на треть в течение 24-часового периода.

Дело в том, что глина сдерживает активность кишечных микробов и паразитов, производящих метан. Ученые также считают, что материал, вероятно безвреден для скота, так как животные регулярно глотают почву во время выпаса. Более того, предполагается, что такая диета даже может иметь некоторую пользу для здоровья коров — например, снижение кислотности кишечника. В конечном итоге глина выводится из организма животного вместе с фекалиями.

Авторы предупреждают, что потребуются дополнительные исследования, но велика вероятность, что модифицированный галлуазит действительно может стать новым недорогим способом снизить выбросы метана на Земле — его планируют использовать в виде спрея для газонов или гранул.

Ранее Фокус писал о том, что отрыжку и метеоризм коров превратили в алмазы: как ученые провернули этот трюк.