Основне джерело парникових газів на планеті скоротять на третину: що придумали вчені

Дослідники вважають, що знайшли спосіб знизити рівень метану в коров'ячій відрижці на 30% — як це можливо.

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Кліматична криза, що нависла над планетою, цілком реальна і вже обрушила на світ неймовірні хвилі спеки та посухи. Однією з причин нагрівання планети є парникові гази, а основним джерелом цих газів, на жаль, вважають коров'ячу відрижку. Нова Зеландія навіть ввела податок на відрижку овець — місцевим фермерам доведеться заплатити за кожну, пише New Atlas.

Тепер учені вважають, що знайшли новий спосіб розв'язання цієї проблеми: недавнє дослідження показало, що годівля корів глиною може знизити викиди метану на понад 30%. Відомо, що корови виробляють метан як побічний продукт перетравлення своєї багатої на клітковину дієти й постійно відригують газ.

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Дані Програми ООН з довкілля свідчать про те, що цей відригнутий коровами та іншими свійськими тваринами газ становить близько 40% обсягу викидів метану у світі. Ситуація ускладнюється тим, що метан майже у 25 разів сильніше, ніж вуглекислий газ, сприяє закипанню Землі.

Науковці роками експериментують з добавками до корму худоби, щоб знизити кількість метану у відрижці корів. Наприклад, раніше дослідники розглядали риб'ячий жир, морські водорості, тропічне листя і навіть фекалії дитинчат кенгуру. На щастя, тепер вони вважають, що знайшли вихід — галуазитова глина.

Нове дослідження було проведено командою з австралійського Університету Ньюкасла під керівництвом доктора Бхаби Бісваса. Результати вказують на те, що додавання модифікованої форми природної глини у звичайний корм худоби дає змогу скоротити викиди метану більш ніж на третину протягом 24-годинного періоду.

Річ у тім, що глина стримує активність кишкових мікробів і паразитів, які виробляють метан. Вчені також вважають, що матеріал, ймовірно, нешкідливий для худоби, оскільки тварини регулярно ковтають ґрунт під час випасу. Ба більше, припускають, що така дієта навіть може мати деяку користь для здоров'я корів — наприклад, зниження кислотності кишківника. Зрештою глина виводиться з організму тварини разом із фекаліями.

Автори попереджають, що знадобляться додаткові дослідження, але є велика ймовірність, що модифікований галуазит дійсно може стати новим недорогим способом знизити викиди метану на Землі — його планують використовувати у вигляді спрею для газонів або гранул.

Раніше Фокус писав про те, що відрижку і метеоризм корів перетворили на алмази: як вчені провернули цей трюк.