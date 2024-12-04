Знайдено спосіб знизити викиди метану майже на 40%: корів переведуть на особливу дієту (фото)

Дослідники вважають, що новий раціон допоможе розв'язати проблему коров'ячого метеоризму, яка завдає шкоди всій планеті.

Не секрет, що велика рогата худоба виробляє величезну кількість метану — парникового газу, який у 23 рази сильніший за вуглекислий газ в утриманні тепла в атмосфері. Тривалий час учені не могли розв'язати цю проблему, а Нова Зеландія першою у світі ввела податок на відрижку худоби, пише Daily Mail.

Тепер учені вважають, що їм нарешті вдалося знайти розв'язання цієї проблеми. Експерти з Каліфорнійського університету в Девісі вважають, що корів необхідно перевести на нову дієту, щоб зменшити їхній метеоризм — йдеться про раціон із морських водоростей. Передбачається, що нова дієта дасть змогу знизити викиди метану коровами на цілих 40%.

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За словами старшого автора дослідження, професора Ерміаса Кебреаба, величезним плюсом такої стратегії є те, що фермерам буде легко впровадити дієту з морських водоростей для своєї худоби. Команда вважає, що новий метод відкриває шлях до того, щоб зробити добавку з морських водоростей легкодоступною для пасовищних тварин.

Попередні дослідження вже показали, що на велику худобу припадає 14,5% світових викидів парникових газів. Причому більша частина припадає на метан, який худоба виділяє під час відрижки та метеоризму. Результати також вказують на те, що худоба, яка пасеться, також виробляє більше метану, ніж худоба на відгодівлі або молочні корови. Вчені дійшли висновку, що річ у тім, що тварини споживають більше клітковини з трави.

Учені пропонують годувати корів морськими водоростями Фото: Shutterstock

За словами професора Кебреаба, м'ясна худоба проводить на відгодівлі лише близько трьох місяців, але більшу частину життя тварини проводять, харчуючись на пасовищі та виробляючи метан. Попри це, досі дослідники розглядали лише вплив годування морськими водоростями худоби на відгодівлі та молочних корів. По суті, нова робота вчених є першою у світі, в якій морські водорості тестуються на м'ясній худобі, що випасається.

Експеримент учених тривав 10 тижнів і проводився на ранчо в Діллоні, штат Монтана, де вчені розділили 24 бики на дві групи:

перша отримувала добавку з морських водоростей;

друга — ні.

Аналіз метеоризму у корів показав, що корови, які споживають добавку з морських водоростей, виробляли на 40% менше метану, ніж ті, хто її не отримував. Тепер учені закликають фермерів по всьому світу впровадити добавку з морських водоростей для випасання худоби. Передбачається, що це дасть змогу значно знизити викиди парникового газу.

Раніше Фокус писав про те, що основне джерело парникових газів на планеті скоротять на третину.