Континент раздора. Спасение Антарктиды "занавесом" спровоцирует проблемы мирового масштаба

Ледяной континент — единственный на планете, который никогда не видел войны, но попытки его защитить могут изменить это.

Климатический кризис, нависший над планетой, привел не только к невероятным волнам жары и засухи, но также и тому, что полярные регионы мира тают с невероятной скоростью. Последние несколько десятилетий ученые думают над тем, как предотвратить потерю льда и даже рассматривают проект возведения гигантских подводных "занавесов" вокруг ледяных щитов, предполагая, что это позволит защитить Землю от повышения уровня моря, пишет IFLScience.

Гипотетический план возведения "занавесов" вокруг Антарктиды может включать строительство "штор" высотой 100 метров, которые будут прикреплены к морскому дну, а их протяжность составит около 80 километров вокруг находящихся в уязвимом положении ледяных щитов. Ученые сразу предупредили, что не знают, "насколько эффективным будет этот план", но признали, что его следует изучить в качестве варианта предотвращения катастрофического повышения уровня моря.

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Теперь новое исследование предполагает, что амбициозный план по возведению гигантских "занавесов" вокруг Антарктиды вызывает опасения не только в климатическом и экологическом плане. Ученые подозревают, что он также может спровоцировать политические потрясения, которые ранее не видел мир.

Дело в том, что за всю историю человечества Антарктида остается единственным континентом, который никогда не видел войны. Теперь ученые опасаются, что южный континент в будущем может превратиться в "объект международного раздора". Фактически, Антарктида является огромной аномалией в международных отношениях. Ранее десятки стран подписались под Договором б Антарктике 1959 года, который запрещает военную деятельность, ядерные испытания и добычу полезных ископаемых в регионе.

Семь стран предъявили территориальные претензии в Антарктиде, но они фактически "заморожены" договором. Речь идет о таких странах, как:

Аргентина; Австралия; Чили; Франция; Новая Зеландия; Норвегия; Великобритания.

Некоторые территориальные совпадения присутствуют у Великобритании, Чили и Аргентины, однако соглашение помогает успешно избежать конфликта из-за континента. Теперь команда ученых из Университета Кобе в Японии считает, что возведение "ледового занавеса" вокруг Антарктиды способно разрушить этот "хрупкий мир", спровоцировав споры о суверенитете, власти и безопасности.

Дело в том, что Договор лишь приостанавливает территориальные претензии, но вовсе не решает их полностью. Ученые полагают, что геоинженерия может восприняться как нечто, благоприятствующие или подрывающие интересы, а также претензии определенных стран.

По словам соавтора исследования, исследователя международного права Сибата Акихо, они с коллегами считают, что мировому сообществу следует учесть эти аспекты, принимая какое-либо решение в отношении геоинженерных проектов, касающихся Антарктиды.

В своем исследовании ученые рассмотрели несколько вероятных сценариев и самый шокирующий из них предполагает, что структура Антарктики может быть "выбрана или саботирована в целях политического или террористического шантажа" как средство нанесения ущерба странам, расположенным ниже уровня моря.

Авторы исследования также признают, что сценарии могут выглядеть сколь угодно неправдоподобными, одна возможность этих рисков для безопасности важна сама по себе. Кроме того, ученые отмечают, что их исследование основано на предыдущих международных разногласиях, касающихся дебатов относительно добычи полезных ископаемых в Антарктиде.

По словам Акихо, учитывая новую эпоху "повышения напряженности", кажется маловероятным, что мировое сообщество сможет координировать масштабный инженерный проект такого масштаба без противостояний.

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