Континент розбрату. Порятунок Антарктиди "завісою" спровокує проблеми світового масштабу

Крижаний континент — єдиний на планеті, який ніколи не бачив війни, але спроби його захистити можуть змінити це.

Кліматична криза, що нависла над планетою, призвела не тільки до неймовірних хвиль спеки та посухи, а й до того, що полярні регіони світу тануть з неймовірною швидкістю. Останні кілька десятиліть вчені думають над тим, як запобігти втраті льоду і навіть розглядають проєкт зведення гігантських підводних "завіс" навколо крижаних щитів, припускаючи, що це дасть змогу захистити Землю від підвищення рівня моря, пише IFLScience.

Гіпотетичний план зведення "завіс" навколо Антарктиди може включати будівництво "штор" заввишки 100 метрів, які будуть прикріплені до морського дна, а їхня протяжність становитиме близько 80 кілометрів навколо крижаних щитів, які перебувають у вразливому становищі. Вчені відразу попередили, що не знають, "наскільки ефективним буде цей план", але визнали, що його слід вивчити як варіант запобігання катастрофічному підвищенню рівня моря.

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Тепер нове дослідження припускає, що амбітний план зі зведення гігантських "завіс" навколо Антарктиди викликає побоювання не тільки в кліматичному та екологічному плані. Вчені підозрюють, що він також може спровокувати політичні потрясіння, яких раніше не бачив світ.

Річ у тім, що за всю історію людства Антарктида залишається єдиним континентом, який ніколи не бачив війни. Тепер учені побоюються, що південний континент у майбутньому може перетворитися на "об'єкт міжнародного розбрату". Фактично, Антарктида є величезною аномалією в міжнародних відносинах. Раніше десятки країн підписалися під Договором про Антарктику 1959 року, який забороняє військову діяльність, ядерні випробування і видобуток корисних копалин у регіоні.

Сім країн висунули територіальні претензії в Антарктиді, але вони фактично "заморожені" договором. Йдеться про такі країни, як:

Аргентина; Австралія; Чилі; Франція; Нова Зеландія; Норвегія; Велика Британія.

Деякі територіальні збіги присутні у Великої Британії, Чилі та Аргентини, проте угода допомагає успішно уникнути конфлікту через континент. Тепер команда вчених з Університету Кобе в Японії вважає, що зведення "льодової завіси" навколо Антарктиди здатне зруйнувати цей "тендітний мир", спровокувавши суперечки щодо суверенітету, влади та безпеки.

Річ у тім, що Договір лише призупиняє територіальні претензії, але зовсім не вирішує їх повністю. Вчені вважають, що геоінженерія може сприйнятися як щось, що сприяє або підриває інтереси, а також претензії певних країн.

За словами співавтора дослідження, дослідника міжнародного права Сібата Акіхо, вони з колегами вважають, що світовій спільноті слід врахувати ці аспекти, ухвалюючи будь-яке рішення щодо геоінженерних проєктів, які стосуються Антарктиди.

У своєму дослідженні вчені розглянули кілька ймовірних сценаріїв, і найбільш приголомшливий із них передбачає, що структура Антарктики може бути "обрана або саботована з метою політичного або терористичного шантажу" як засіб заподіяння шкоди країнам, розташованим нижче рівня моря.

Автори дослідження також визнають, що сценарії можуть виглядати як завгодно неправдоподібними, одна можливість цих ризиків для безпеки важлива сама по собі. Крім того, науковці зазначають, що їхнє дослідження ґрунтується на попередніх міжнародних розбіжностях, що стосуються дебатів щодо видобутку корисних копалин в Антарктиді.

За словами Акіхо, з огляду на нову епоху "підвищення напруженості", здається малоймовірним, що світова спільнота зможе координувати масштабний інженерний проєкт такого масштабу без протистоянь.

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