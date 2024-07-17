Будуємо барикади. Навколо найвразливіших льодовиків світу пропонують звести бар'єри

Дослідники вважають, що зведення бар'єрів допоможе в майбутньому стримати підвищення рівня моря через глобальне потепління Землі.

Related video

Науковці більше не лякають кліматичною кризою, що насувається в майбутньому — вона вже тут і планета вже зіткнулася з безпрецедентними хвилями спеки, посухи та повеней. Крижані шапки планети невблаганно втрачають кригу, внаслідок чого нагрівається океан, а отже й підвищується рівень моря. Тепер учені зосереджені на тому, щоб будь-якими способами захистити крижані бар'єри Землі, пише Science.

За останні кілька десятиліть вчені активно розглядають геоінженерію як спосіб вирішення кліматичної кризи Землі. Зокрема, йдеться про охолодження планети, що швидко закипає, шляхом введення частинок високо в атмосферу для відбиття сонячного світла. Тепер дослідники пропонують новий спосіб боротьби з наслідками зміни клімату: він дорожчий і вельми суперечливий.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

У новому дослідженні команда гляціологів протягом 10 місяців провела серію семінарів і громадських зібрань, де розглянула безліч досліджень щодо захисту вразливих льодовикових покривів шляхом будівництва навколо них гнучких бар'єрів, що дасть змогу сповільнити їхнє сповзання в море.

Однак таке рішення викликає деякі суперечки. Частина гляціологів вважають план з будівництва бар'єрів надзвичайно дорогим і логістично помилковим. Ба більше, вчені вважають, що він відвертає від проблеми скорочення викидів парникових газів, які лише посилюють зміну клімату і нагрівання планети.

Згідно з прогнозами дослідників, за нинішніх темпів глобальне потепління змусить прибережні райони боротися з підвищенням рівня моря приблизно на 1 метр уже до кінця століття. Однак найгірший сценарій передбачає, що втрата крижаних щитів Гренландії та Антарктиди зрештою може підвищити рівень моря зовсім не на один метр, а набагато більше.

Ба більше, вчені вважають, що ми вже пройшли переломний момент, а отже, навіть якщо нам вдасться скоротити викиди парникових газів і сповільнити потепління планети, крижані щити Землі все одно можуть зникнути в найближчі століття.

У цей момент прихильники концепції геоінженерії вважають, що людству слід уже зараз вкласти мільярди доларів у проєкт, що сприятиме уповільненню підвищення рівня моря. Так, за словами гляціолога з Університету Лапландії Джона Мура, нам варто було б побудувати "фіранки", пришвартовані до морського дна за краями шельфових льодовиків, за допомогою яких ми зможемо блокувати природні потоки теплої води, що руйнують щити знизу.

Раніше вчені пропонували використати для цього пластик, проте зараз розглядають натуральні волокна, наприклад, полотно або сизаль — це дасть змогу уникнути проблем із забрудненням. Передбачається, що використання таких "фіранок" дасть змогу зменшити танення льодовиків у неймовірні 10 разів.

Ще одна проблема, яку намагаються розв'язати вчені — уповільнення ковзання крижаних щитів. Для цього дослідники пропонують бурити отвори в їхніх основах, що дасть змогу відкачувати воду і тепло. Гляціологи згодні, що цей проєкт також стане надзвичайно витратним. Наприклад, проєкт "завіси" навколо антарктичних льодовиків може обійтися світу в 88 мільярдів доларів.

Противники проєкту побоюються, що такі дії можуть дестимулювати скорочення викидів вуглецю у світі. У результаті людство може втратити навіть те, чого домоглося до цього моменту.

Раніше Фокус писав про те, що розроблено план з порятунку світу від Судного дня: нас врятують "шторки" за 50 млрд доларів.