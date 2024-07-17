Строим баррикады. Вокруг самых уязвимых ледников мира предлагают возвести барьеры

Исследователи считают, что возведение барьеров поможет в будущем сдержать повышение уровня моря из-за глобального потепления Земли.

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Ученые больше не пугают климатическим кризисом, который грядет в будущем — он уже здесь и планета уже столкнулась с беспрецедентными волнами жары, засухи и наводнений. Ледяные шапки планеты неумолимо теряют лед, в результате чего нагревается океан, а следовательно и повышается уровень моря. Теперь ученые сосредоточены на том, чтобы любыми способами защитить ледяные барьеры Земли, пишет Science.

За последние несколько десятилетий ученые активно рассматривают геоинженерию в качестве способа решения климатического кризиса Земли. В частности, речь идет об охлаждении быстро закипающей планеты путем введения частиц высоко в атмосферу для отражения солнечного света. Теперь исследователи предлагают новый способ борьбы с последствиями изменения климата: он более дорогостоящий и весьма противоречив.

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В новом исследовании команда гляциологов в течение 10 месяцев провела серию семинаров и общественных собраний, где рассмотрели массу исследований по защите уязвимых ледниковых покровов путем строительства вокруг них гибких барьеров, что позволит замедлить их сползание в море.

Однако такое решение вызывает некоторые споры. Часть гляциологов считают план по строительству барьеров чрезвычайно дорогим и логистически ошибочным. Более того, ученые полагают, что он отвлекает от проблемы сокращения выбросов парниковых газов, которые лишь усиливают изменение климата и нагрев планеты.

Согласно прогнозам исследователей, при нынешних темпах глобальное потепление заставит прибрежные районы бороться с повышением уровня моря примерно на 1 метр уже к концу столетия. Однако худший сценарий предполагает, что утрата ледяных щитов Гренландии и Антарктиды в конечном итоге может повысить уровень моря вовсе не на один метра, а намного больше.

Более того, ученые полагают, что мы уже прошли переломный момент, а значит, даже если нам удастся сократить выбросы парниковых газов и замедлить потепление планеты, ледяные щиты Земли все равно могут исчезнуть в ближайшие столетия.

В этот момент сторонники концепции геоинженерии считают, что человечеству следует уже сейчас вложить миллиарды долларов в проект, способствующий замедлению повышения уровня моря. Так, по словам гляциолога из Университета Лапландии Джона Мура, нам следовало бы построить "занавески", пришвартованные к морскому дну за краями шельфовых ледников, с помощью которых мы сможем блокировать естественные потоки теплой воды, разрушающие щиты снизу.

Ранее ученые предлагали использовать для этого пластик, однако сейчас рассматривают натуральные волокна, например, холст или сизаль — это позволит избежать проблем с загрязнением. Предполагается, что использование таких "занавесок" позволит уменьшить таяние ледников в невероятные 10 раз.

Еще одна проблема, которую пытаются решить ученые — замедление скольжения ледяных щитов. Для этого исследователи предлагают бурить отверстия в их основаниях, что позволит откачивать воду и тепло. Гляциологи согласны, что данный проект также станет чрезвычайно затратным. Например, проект "занавеса" вокруг антарктических ледников может обойтись миру в 88 миллиардов долларов.

Противники проекта опасаются, что такие действия могут дестимулировать сокращение выбросов углерода в мире. В результате человечество может утратить даже то, чего добилось к этому моменту.

Ранее Фокус писал о том, что разработан план по спасению мира от Судного дня: нас спасут "шторки" за 50 млрд долларов.