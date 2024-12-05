Историю ледниковых периодов Земли придется переписать: дело в тайне океана возрастом 1,2 млн лет

Новое исследование ставит под сомнение существующие теории о происхождении ключевого сдвига во время ледниковых периодов.

История нашей планеты насчитывает миллиарды лет и во многом остается тайной для ученых. Новое исследование раскрывает ключевую роль Южного океана в климатическом переходе в середине плейстоцена и подчеркивает его влияние на хранение углерода и длительные ледниковые периоды. Ученые считают, что полученные ими результаты перепишут историю ледниковых периодов Земли и имеет решающее значение для понимания изменения климата, так как Южный океан продолжает нагреваться, пишет SciTechDaily.

Новое исследование было проведено международной группой из Океанографического института Вудс-Хоул (WHOI), Обсерватории Земли Ламонт-Доэрти, Института океанографии Скриппса и Кардиффского университета. Авторы исследования отмечают, что их результаты, во-первых, подвергают сомнению существующие теории о происхождении ключевого сдвига во время ледниковых периодов Земли; во-вторых, предлагают новые перспективы влияния Мирового океана на климат планеты во время перехода в середине плейстоцена. Отметим, что этот период является одним из самых загадочных периодов смены климатических циклов, который стартовал около миллиона лет назад.

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Ранее было предложено множество теорий для перехода в середине плейстоцена. Ведущая теория связана со значительным ослаблением Атлантической меридиональной опрокидывающей циркуляции (AMOC). Теперь результаты нового исследования указывают на не менее важную, но более тонкую роль глубокого океана в этом процессе.

Команда использовала климатические записи, охватывающие период в 1,2 миллиона лет, и смогла реконструировать свойства глубоководного океана, имеющие решающее значение для понимания потоков океана и возможностей глубоководного океана.

По словам ведущего автора исследования, доктора Софи Хайнс, глубокий океан невероятно огромен и таит в себе огромное количество углекислого газа в сравнении с земной атмосферой. Именно поэтому даже незначительное изменение циркуляции океана может существенно повлиять на глобальный климат Земли.

Ученые проанализировали образцы керна осадочных пород, собранные во время экспедиции недалеко от Кейптауна. Команда изучила углерод и кислород из ископаемых одноклеточных организмов, называемых фораминиферами, и изотопы неодима. Результаты раскрыли подробности об изменениях, которые происходили в глубоком океане и касались температуры, солености, а также смешивания вод в северном и южном полушариях.

По словам соавтора исследования, доктора Сидни Хемминг, результаты их работы указывают на то, что изменения в различных свойствах глубокого океана не всегда совпадают. Записи ученых также указывают на то, что усиление ледникового периода во многом было обусловлено изменениями вокруг Антарктиды.

Предполагается, что по мере расширения Антарктического ледяного щита он увеличил способность океана хранить углерод, что привело к снижению уровня CO2 в атмосфере, более холодному климату и более длительным циклам ледникового периода.

Ранее Фокус писал о том, что Антарктида в 10 раз зеленее, чем была: что произошло с континентом за 35 лет.