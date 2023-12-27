Серце Землі раз у раз видає дивні сигнали: вчені нарешті зрозуміли, що вони означають

Дослідникам знадобилося чотири роки, щоб розгадати загадку таємничого сигналу, що виходить із глибоких надр планети.

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Ще 2019 року вчені виявили дивний сигнал, що виходить із надр планети — загадкове коливання глибоко під поверхнею Землі, яке відбувається приблизно кожні 8,5 років. Незвичайне явище поставило вчених у глухий кут, пише Futurism.

Знадобилося чотири роки старанної роботи й складання карти найдрібніших змін в обертанні Землі, але дослідникам все ж вдалося знайти пояснення цьому загадковому сигналу. Відповідь виявилася настільки незвичайною, що фактично може змінити наше розуміння внутрішньої структури Землі й того, як сейсмічна активність і магнітне поле впливають на серце Землі — поведінку земного ядра.

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Команда з Уханьського університету в Китаї припустила, що внутрішнє ядро нашої планети насправді може перебувати під кутом щодо мантії. Вчені досконально вивчили "коливання внутрішнього ядра" і припустили, що внутрішнє ядро Землі більш щільне і важке в північно-західній півкулі, що нахиляє його на 0,17 градуса від мантії планети.

За словами співавтора дослідження, декана геофізичного факультету Уханьського університету Хао Діна, традиційні моделі, які використовує сьогодні наука, припускають, що земне ядро обертається на тій самій осі, що й мантія, що спричинено рівномірним розподілом щільності в обох шарах. Але тепер учені вважають, що це не зовсім так.

Результати природних коливань Землі вказують на те, що густинні структури надр нашої планети зовсім неоднорідні. У результаті вчені вважають, що їхнє нове припущення виглядає вельми реалістично.

Нова теорія дослідників припускає потенційний диференціальний кут обертання внутрішнього земного ядра на схід менше ніж 1 градус, а також розбіжність осей симетрії нижньої мантії та прикордонного шару ядро-мантія з верхньою мантією.

За словами Діна, їхня з командою теорія кидає виклик нашому розумінню руху окремих шарів Землі. Особливо це стосується надр планети, де внутрішнє ядро зустрічається з навколишніми його шарами. Вчені припускають, що тут відбувається помітна зміна щільності, що змушує ядро планети періодично коливатися.

Команда також припускає, що це дослідження може ще розширитися. Автори роботи вважають, що нахил між внутрішнім ядром і мантією може призвести до "певної зміни форми рідкого ядра". Вчені припускають, що за цим підуть зміни руху рідини, а також відповідна зміна магнітного поля планети.

Утім, Дін з командою визнають, що знадобиться безліч додаткових досліджень, перш ніж нам відкриється повна картина того, що відбувається глибоко в надрах нашої планети.

Раніше Фокус писав про те, що в Гренландії знайдено залишки стародавніх океанів магми Землі.