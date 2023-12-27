Сердце Земли то и дело издает странные сигналы: ученые наконец-то поняли, что они значат

Исследователям потребовалось четыре года, чтобы разгадать загадку таинственного сигнала, исходящего из глубоких недр планеты.

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Еще в 2019 году ученые обнаружили странный сигнал, исходящий из недр планеты — загадочное колебание глубоко под поверхностью Земли, которое происходит примерно каждые 8,5 лет. Необычное явление поставило ученых в тупик, пишет Futurism.

Потребовалось четыре года усердной работы и составление карты мельчайших изменений во вращении Земли, но исследователям все же удалось найти объяснение этому загадочному сигналу. Ответ оказался настолько необычным, что фактически может изменить наше понимание внутренней структуры Земли и того, как сейсмическая активность и магнитное поле влияют на сердце Земли — поведение земного ядра.

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Команда из Уханьского университета в Китае предположила, что внутреннее ядро нашей планеты на самом деле может находиться под углом по отношению к мантии. Ученые досконально изучили "колебание внутреннего ядра" и предположили, что внутреннее ядро Земли более плотное и тяжелое в северо-западном полушарии, что наклоняет его на 0,17 градуса от мантии планеты.

По словам соавтора исследования, декана геофизического факультета Уханьского университета Хао Дина, традиционные модели, используемые сегодня наукой, предполагают, что земное ядро вращается в той же оси, что и мантии, что вызвано равномерным распределением плотности в обоих слоях. Но теперь ученые считают, что это не совсем так.

Результаты естественных колебаний Земли указывают на то, что плотностные структуры недр нашей планеты вовсе неоднородны. В результате ученые считают, что их новое предположение выглядит весьма реалистично.

Новая теория исследователей предполагает потенциальный дифференциальный угол вращения внутреннего земного ядра на восток менее 1 градуса, а также несовпадение осей симметрии нижней мантии и пограничного слоя ядро-мантия с верхней мантией.

По словам Дина, их с командой теория бросает вызов нашему пониманию движения отдельных слоев Земли. В особенности это касается недр планеты, где внутреннее ядро встречается с окружающими его слоями. Ученые предполагают, что здесь происходит заметное изменение плотности, заставляющее ядро планеты периодически колебаться.

Команда также предполагает, что данное исследование может еще расшириться. Авторы работы считают, что наклон между внутренним ядром и мантией может привести к "определенному изменению формы жидкого ядра". Ученые предполагают, что за этим последуют изменения движения жидкости, а также соответствующее изменение магнитного поля планеты.

Впрочем, Дин с командой признают, что потребуется множество дополнительных исследований, прежде чем нам откроется полная картина того, что происходит глубоко в недрах нашей планеты.

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