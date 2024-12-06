Астрофотограф запечатлел красочный портрет туманности Лев со светящимся водородным газом (фото)

Мигель Кларо запечатлел потрясающий вид туманности Лев в созвездии Цефея, показав красочные облака ионизированного водородного газа.

На новом снимке Мигеля Кларо изображена туманность Лев, также известная как Sh2-132, расположенная на расстоянии примерно 10 000 световых лет от нас в созвездии Цефея. Эта эмиссионная туманность образована из расширенных газовых оболочек и подпитывается двумя массивными звездами, каждая из которых имеет массу более чем в 20 раз больше массы Солнца, пишет Space.

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Мигель Кларо — это профессиональный астрофотограф из Лиссабона, Португалия, который создает впечатляющие изображения ночного неба. Изображение туманности Лев было получено в обсерватории Dark Sky Alqueva в Португалии с помощью нового телескопа ZEUS 455C Pro.

Изображение, полученное в диапазонах спектральных линий света HaOIII (водород-альфа и кислород-III) и RGB (красный, зеленый и синий), представляет собой глубокий широкоугольный вид туманности Sh2-132, погруженной в свечение ионизированного водорода.

На новом снимке Мигеля Кларо изображена туманность Лев, также известная как Sh2-132, расположенная на расстоянии примерно 10 000 световых лет от нас в созвездии Цефея Фото: space.com

Энергетическая материя туманности достаточно плотная, чтобы сжиматься под действием гравитационных сил и образовывать новые звезды. На фотографии одна сторона туманности более окрашена красноватыми оттенками из-за излучения линии водорода-альфа, в то время как другая демонстрирует более преобладающие голубоватые оттенки из-за ионизированного кислорода в излучении линии OIII.

Этот широкоугольный вид охватывает область неба, немного большую, чем угловой размер полной Луны на небе, видимой с Земли. На этом изображении также можно увидеть небольшие планетарные туманности, такие как PK104-01.1 и PK104-01.2, а также небольшую планетарную туманность Abell 79. Рассеянное скопление NGC 7226, состоящее из слабой группы из 25-30 звезд, видно в правой части изображения.

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