Астрофотограф сфотографував барвистий портрет туманності Лев із водневим газом, що світиться (фото)

Мігель Кларо зафіксував приголомшливий вид туманності Лев у сузір'ї Цефея, показавши барвисті хмари іонізованого водневого газу.

На новому знімку Мігеля Кларо зображена туманність Лев, також відома як Sh2-132, розташована на відстані приблизно 10 000 світлових років від нас у сузір'ї Цефея. Ця емісійна туманність утворена з розширених газових оболонок і підживлюється двома масивними зірками, кожна з яких має масу у понад 20 разів більшу за масу Сонця, пише Space.

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Мігель Кларо — це професійний астрофотограф із Лісабона, Португалія, який створює приголомшливі зображення нічного неба. Зображення туманності Лев було отримано в обсерваторії Dark Sky Alqueva в Португалії за допомогою нового телескопа ZEUS 455C Pro.

Зображення, отримане в діапазонах спектральних ліній світла HaOIII (водень-альфа і кисень-III) і RGB (червоний, зелений і синій), являє собою глибокий ширококутний вид туманності Sh2-132, зануреної у світіння іонізованого водню.

На новому знімку Мігеля Кларо зображена туманність Лев, також відома як Sh2-132, розташована на відстані приблизно 10 000 світлових років від нас у сузір'ї Цефея Фото: space.com

Енергетична матерія туманності досить щільна, щоб стискатися під дією гравітаційних сил і утворювати нові зірки. На фотографії один бік туманності більш забарвлений червоними відтінками через випромінювання лінії водню-альфа, тоді як інший демонструє більш переважаючі блакитні відтінки через іонізований кисень у випромінюванні лінії OIII.

Цей ширококутний вид охоплює область неба, трохи більшу, ніж кутовий розмір повного Місяця на небі, видимого із Землі. На цьому зображенні також можна побачити невеликі планетарні туманності, такі як PK104-01.1 і PK104-01.2, а також невелику планетарну туманність Abell 79. Розсіяне скупчення NGC 7226, що складається зі слабкої групи з 25-30 зірок, видно в правій частині зображення.

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