Телескоп Габбл зробив найдетальніший знімок найяскравішого об'єкта у Всесвіті (фото)

Астрономи виявили загадкові об'єкти в околицях гігантського квазара на відстані 2,5 млрд світлових років від нас.

Космічний телескоп Габбл зробив найдетальніший знімок квазара в історії. Обсерваторії вдалося максимально детально сфотографувати не тільки сам квазар, а й його околиці, а також гігантський струмінь із плазми, який виходить із надмасивної чорної діри, що створює квазар. Результати дослідження опубліковані в журналі Astronomy & Astrophysics, пише Phys.

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Квазари вважаються найяскравішими об'єктами в космосі, адже їхнє світло в тисячі разів сильніше, ніж світло всіх зірок у їхніх рідних галактиках. Коли надмасивна чорна діра в центрі галактики активно поглинає матерію, навколо неї утворюється хмара з гарячого газу. Взаємодія між чорною дірою і хмарою, з якої газ падає всередину чорної діри, призводить до того, що вся навколишня чорна діра матерія починає яскраво світитися. Це і є квазар. Не всі надмасивні чорні діри створюють квазари. Наразі астроном відомо про існування приблизно 1 млн квазарів. І кожен із них має свої особливості.

Перший квазар виявили 1963 року, він дістав назву 3C 273. Квазар розташований на відстані 2,5 млрд світлових років від нас і є яскравим ядром гігантської еліптичної галактики. Як і всі квазари, на зображеннях він має вигляд дуже яскравої зірки. Тепер же астрономи за допомогою космічного телескопа Габбл отримали новий знімок цього квазара, і він є найдокладнішим з усіх наявних зображень цих об'єктів. Світло квазара 3C 273 у тисячі разів яскравіше за світло всіх зірок у його рідній галактиці, а тому повністю затьмарює її.

Світло квазара 3C 273 в тисячі разів яскравіше за світло всіх зірок у його рідній галактиці, а тому повністю затьмарює її Фото: NASA

Якби квазар 3C 273 розташовувався відносно недалеко від Землі, то в небі він би світився так само яскраво, як і Сонце. Вважається, що надмасивна чорна діра, яка створила квазар, має масу, яка приблизно в 900 млн разів більша за масу Сонця.

Якби квазар 3C 273 перебував відносно недалеко від Землі, то в небі він би світився так само яскраво, як і Сонце Фото: NASA

Як і багато активних чорних дір, чорна діра, що створила квазар 3C 273, викидає в космос гігантський струмінь із плазми, де міститься матеріал, який не поглинула чорна діра. Довжина цього струменя становить приблизно 300 000 світлових років, що в 3 рази більше, ніж розмір нашої галактики Чумацький шлях. Струмінь виходить далеко за межі рідної галактики в міжгалактичний простір майже зі швидкістю світла. Новий знімок допоміг визначити, що цей струмінь має більшу швидкість руху, коли він знаходиться далі від гігантської чорної діри.

За словами вчених, нове зображення квазара також дало змогу вперше побачити дуже багато деталей, які раніше були невідомі щодо таких об'єктів.

Також автори дослідження кажуть, що вони побачили багато дивних речей в околицях гігантського квазара. Зокрема, йдеться про кілька невідомих об'єктів, а також загадкову L-подібну ниткоподібну структуру. Усе це розміщується в межах 16 000 світлових років від квазара. Можливо, невідомими об'єктами є карликові галактики. Їхній матеріал може поглинати чорна діра, що дає можливість підтримувати існування дуже яскравого квазара.

Астрономи кажуть, що нове дослідження дає змогу поліпшити розуміння цих найяскравіших об'єктів у Всесвіті і тепер вони мають намір вивчити квазар 3C 273 за допомогою космічного телескопа Вебб.

Як уже писав Фокус, астрофотограф сфотографував барвистий портрет туманності Лев з водневим газом, що світиться. Мігель Кларо сфотографував приголомшливий вид туманності Лев у сузір'ї Цефея, показавши барвисті хмари іонізованого водневого газу.

Також Фокус писав про те, що астрономи зробили дуже важливе відкриття на Церері. Ця карликова планета є найбільшим об'єктом головного пояса астероїдів і, як виявилося, може виробляти органічні сполуки.