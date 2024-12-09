Сфера зі щільністю свинцю: виявлено рекордну, але зовсім іншу Землю

Астрономи виявили нову велику кам'янисту планету, яка належить до класу супер-Земля.

Нова планета, яку виявили астрономи, отримала назву K2-360 b, і вона розташована на відстані приблизно 750 світлових років від нас. Ця планета належить до класу супер-Земля, тобто вона більша за Землю за розміром, але менша за Нептун. При цьому щільність планети така ж, як у свинцю. Це найвища щільність серед світів, які є супер-Землями з надзвичайно коротким орбітальним періодом. Дослідження було опубліковано в журналі Scientific Reports, пише ScienceAlert.

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Кам'яниста планета K2-360 b обертається навколо схожої на Сонце зірки під назвою K2-360 і робить повний оберт навколо неї всього за 21 земну годину. Таким чином вона належить до класу супер-Земля з надзвичайно коротким орбітальним періодом. Такі планети трапляються досить рідко, але K2-360 b, згідно з дослідженням, є світом із найвищою щільністю у своєму класі.

Як з'ясували вчені, цей світ більший за Землю в 1,6 раза за розміром, але його маса в 7,7 раза більша за масу Землі. Таким чином кам'яниста планета має густину 11 г/см3. Це майже така сама щільність, як і у свинцю — 11,25 г/см3. За словами вчених, K2-360 b належить до числа найщільніших відомих планет, які знаходяться поза Сонячною системою.

Спостереження за планетою дали змогу вченим визначити її масу, розмір і щільність, також дали можливість отримати підказки щодо того, яким чином K2-360 b стала такою щільною.

Однією з найщільніших, а може і найщільнішою відомою планетою, є поки що TOI-1853b. Її щільність становить 14,1 г/см3. Планетою з найнижчою щільністю поки що є Kepler 51 с. Її щільність можна порівняти зі щільністю цукрової вати і становить 0,03 г/см3.

Моделювання планети K2-360 b, створене на підставі спостережень, показує, що цей світ має величезне залізне ядро, яке становить приблизно 48% маси планети. Вчені вважають, що насправді ця планета може бути ядром планети, яка була газовим гігантом і перебувала далі від своєї зірки, але потім перемістилася на дуже близьку відстань до неї. Випромінювання зірки знищило атмосферу планети і залишило лише кам'янисту сферу, поверхня якої, найімовірніше, вкрита океаном із розплавленої лави.

Дослідження також показало, що далі від зірки K2-360 розташована більша планета, яка за розмірами і щільністю більше нагадує крижаний гігант Нептун у Сонячній системі. Вчені вважають, що гравітація цієї планети вплинула на орбітальний рух K2-360 b і змусила її переміститися ближче до своєї зірки.

Як уже писав Фокус, найбільший кратер у Сонячній системі не такий, як вважалося. Найбільший кратер на Місяці та в усій Сонячній системі був створений не так, як вважалося, і він може бути набагато більшим.

Також Фокус писав про те, що вчені виявили невідомий процес в атмосфері Землі, завдяки якому виникає дуже незвичайне полярне сяйво.