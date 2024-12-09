Крупнейший кратер в Солнечной системе не такой, как считалось: что обнаружили на Луне (фото)

Самый большой кратер на Луне и во всей Солнечной системе был создан не так, как считалось, и он может быть намного больше.

Поверхность Луны покрыта огромным количеством кратеров, которые были созданы в течение миллионов лет постоянной бомбардировки астероидами. Крупнейшим кратером на Луне и во всей Солнечной системе является бассейн Южный полюс-Эйткен, которому примерно 4 млрд лет, а его диаметр, как считается, составляет примерно 2500 км. Новое исследование, опубликованное в журнале Earth & Planetary Science Letters, предполагает, что этот гигантский кратер был создан не так, как считали ученые, и может иметь намного больший размер, пишет ScienceAlert.

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По словам ученых, изучать бассейн Южный полюс-Эйткен сложно из-за того, что он имеет огромные размеры, а потому ученые до сих пор пытаются точно определить, какой же настоящий диаметр этого кратера и какую он имеет форму в действительности.

Прошлые исследования показали, что этот кратер был создан в результате падения огромного астероида, который во время удара имел наклонную траекторию. При этом удар вызвал образование скорее овального, а не круглого кратера. Эта теория предполагает, что обломки от удара распространялись в основном в одном направлении от южного полюса Луны.

Ученые использовали данные орбитального аппарата Lunar Reconnaissance Orbiter, который вращается вокруг Луны с 2009 года, и собирает данные о поверхности и геологии нашего спутника. Ученые изучили более 200 объектов, которые разбросаны по окраинам ударного кратера. Исследование показало, что бассейн Южный полюс-Эйткен все же более круглый, а не овальный.

Любой удар астероида приводит к выбросу горных пород из недр Луны и их распространите по поверхности. Учитывая то, что на Луне нет эрозии, вызванной геологической или же атмосферной активностью, которая могла бы скрыть доказательства удара на Земле, на спутнике нашей планеты они все еще присутствуют.

Крупнейшим кратером на Луне и во всей Солнечной системе является бассейн Южный полюс-Эйткен, которому примерно 4 млрд лет Фото: ScienceAlert

По словам ученых, более круглая форма ударного кратера предполагает, что астероид упал на Луну не под углом, а скорее врезался почти перпендикулярно. При этом исследования оказывает, что обломки от удара распределены более равномерно, чем предполагалось. Это значит, что роботизированные миссии или астронавты смогут получить доступ к горным породам из недр Луны, которые обычно сложно изучать. Это позволит понять, как же на самом деле происходил процесс образования Луны, ведь это еще остается предметом споров серди ученых.

Сейчас считается, что Луна является куском Земли, который оторвался от нее в результате столкновения с огромным объектом более 4 млрд лет назад. Но другие теории предполагают, что Луна была захвачена гравитацией Земли или же образовалась из облака обломков, которые вращались вокруг нашей планеты.

По словам ученых перпендикулярный удар астероида, который создал бассейн Южный полюс-Эйткен, может объяснить некоторые странные особенности кратера. Например, измерения гравитации Луны в этом регионе показывают, что кора спутника Земли под кратером намного плотнее, чем ее окружение. Возможно, это можно объяснить тем, что там скрывается огромный плотный кусок астероида.

Как уже писал Фокус, на Марсе минералы образовались в жидкости, но не в воде. Ученые считают, что вода является лишь одной из возможных жидкостей, которые существовали в далеком прошлом на поверхности Красной планеты.

Также Фокус писал о том, что новое открытие меняет представление о Церере, мире, который содержит так много воды, что находится на втором месте по ее количеству после Земли во внутренней части Солнечной системы.