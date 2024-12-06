Не все то золото, что блестит: на Марсе минералы образовались в жидкости, но не в воде

Ученые считают, что вода является лишь одной из возможных жидкостей, которые существовали в далеком прошлом на поверхности Красной планеты.

Многие данные марсоходов, а также орбитальных аппаратов указывают на то, что поверхность Марса в далеком прошлом была покрыта жидкостью. Высохшие русла рек и остатки озер, а также определенные минералы указывают на то, что этой жидкостью была вода. Но авторы нового исследования, опубликованного в журнале Nature Geoscience, считают, что вода является лишь одной из возможных жидкостей, которые были на поверхности древнего Марса, пишет Phys.

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По словам ученых, вопрос о том, как на поверхности древнего Марса могло находиться очень много жидкой воды, чтобы объяснить наличие существующих минералов, является одной из самых больших загадок. Поэтому авторы исследования предлагают еще одно вероятное объяснение происхождения некоторых минералов на Марсе.

Хотя многие данные указывают на то, что некоторое минералы на Марсе были созданы под воздействием воды, ученые считают, что это лишь одна из возможных жидкостей, которые текли на поверхности Красной планеты. Второй жидкостью мог быть жидкий диоксид углерода (CO2 или углекислый газ), который мог легко сконденсироваться из атмосферы, наполненной этим соединением.

Исследование процесса захоронения сжиженного CO2, извлеченного из атмосферы Земли, глубоко в подземных пещерах, показывает, что в жидком CO2 могут происходить изменения минералов так же, как и в жидкой воде. При этом такие изменения могут происходить даже быстрее. Ученые говорят, что их предположение согласуется с теми побочными продуктами на Марсе, которые могли возникнуть как раз при образовании минералов в жидком диоксиде углерода.

В то же время ученые не считают, что на поверхности Марса текла либо вода, либо жидкий диоксид углерода. Возможно, комбинация этих жидкостей, а также отдельно наличие воды, а отдельно наличие жидкого СО2, могли привести к формированию разных минералов, которые указывают на жидкое прошлое Марса.

Авторы исследования признают, что проверенные условия, когда жидкий CO2 находится при температуре выше комнатной и при давлении в десятки атмосфер, сильно отличаются от холодных условий с низким давлением, которые могли бы привести к образованию жидкого CO2 на поверхности древнего Марсе. Тем не менее такая возможность остается и нужно провести больше исследований в симуляции марсианской среды. Ученые все же считают, что вероятность существования жидкого диоксида углерода на Марсе является достаточно высокой, а поэтому ее нельзя игнорировать.

Как уже писал Фокус, ученые создали революционный метод производства топлива из воды и солнечного света. Исследователи представили новый способ создания водородного топлива без выбросов парниковых газов. Но технология находится еще в зачаточном состоянии.

Также Фокус писал о новом исследовании, которое посвящено такому загадочному миру, как Церера. Это одна из пяти известных карликовых планет в Солнечной системе. Ученые выяснили, что органические соединения на поверхность Цереры попали не благодаря ударам астероидов, а их источник находится внутри мира из льда и камня. Этот открытие имеет далеко идущие последствия, ведь оно может привести к обнаружению подземного океана и даже биологических процессов на Церере.