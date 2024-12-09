Земля технически находится внутри атмосферы Солнца: как это может быть

Хотя наша планета технические находится внутри атмосферы нашей звезды, так было не всегда и это может измениться в будущем.

Может показаться странным, что Земля технически находится внутри атмосферы Солнца. Но на самом деле это так и в будущем наша планета может выйти за пределы этой атмосферы, пишет IFLScience.

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Солнце – это одна из сотен миллиардов звезд в галактике Млечный Путь, причем она не является самым распространенным типом таких астрономических объектов. От Земли Солнце удалено на расстояние примерно 150 млн км и эта звезда, как и многие другие представляет собой сферу из очень горячей плазмы. При этом температура на поверхности Солнца в сотни раз меньше, чем температура его самых внешних слоев. В любом случае изучение внутренней структуры Солнца является очень сложной задачей.

Ученые изучают внутреннее устройство Земли с помощью сейсмических волн, которые проходят через недра планеты. Таким же образом ученые наблюдают за волнами, проходящими через Солнце и их влиянием на электромагнитные волны на поверхности нашей звезды, чтобы лучше понять ее внутреннюю структуру.

По словам Стивена Серджента из Открытого университета, Великобритания, звуковые волны проходят через Солнце и достигают его поверхности. Таким образом, при наблюдении за нашей звездой, которое проводит космический аппарат SOHO, волны растягиваются и сжимаются, а потому кажется, что поверхность Солнца движется к аппарату или от него.

У Солнца есть ядро, которое вращается в четыре раза быстрее, чем поверхность звезды Фото: NASA

Поверхность Солнца также выпускает свет и волны света сжимаются или растягиваются. Космический аппарат SOHO измеряет изменение длины волны света, а затем ученые переводят это в информацию о звуковых волнах, которые достигли поверхности нашей звезды.

С помощью этого и других методов ученые определили, что у Солнца есть ядро, которое вращается в четыре раза быстрее, чем поверхность звезды. Ядро, где происходит термоядерный синтез и водород превращается в гелий, окружено в радиационной зоной, выше находится конвективная зону, еще выше – хромосфера, а самым внешним слоем атмосферы Солнца является корона. Но на самом деле атмосфера Солнца на этом не заканчивается.

Как только плазма покидает солнечную корону на сверхзвуковой скорости, она превращается в солнечный ветер, который к создает гелиосферу Фото: NASA/IBEX/Adler Planetarium

Как только плазма покидает солнечную корону на сверхзвуковой скорости, она превращается в солнечный ветер, который к создает гелиосферу. Это область космоса, куда распространяется гравитация нашей звезды и влияние ее магнитного поля.

Гелиосфера простирается далеко за пределы орбиты самой последней планеты Солнечной системы – Нептуна. Таким образом, Земля находится внутри атмосферы Солнца, а за пределами гелиосферы находится межзвездное пространство. Гелиосфера защищает Землю от негативного влияния межзвездной среды.

Недавнее исследование показало, что гелиосфера могла сжаться, когда Солнечная система проходила через холодное газовое облако несколько миллионов лет назад. Это повлияло на климат нашей планеты. Ученые считают, что сжатие гелиосферы продолжалось десятки, а может и сотни тысяч лет, и существует вероятность того, что Солнечная система снова пройдет через холодное газовое облако в течение следующего миллиона лет, что приведет снова к сжатию гелиосферы.

Ученые считают, что во время сжатия гелиосферы произошли изменения климата на Земле, которые могли повлиять на эволюцию человека. Предполагается, что что возникновение Homo sapiens было обусловлено необходимостью адаптации к новым условиям на нашей планете. Дело в том, что, когда гелиосфера сжалась, то Земля оказалась напрямую подвержена влиянию межзвездной среды.

Как уже писал Фокус, астрономы обнаружили рекордную, но совсем другую Землю и это сфера с плотностью свинца. Ученые обнаружили новую большую каменистую планету, которая принадлежит к классу супер-Земля.

Также Фокус писал о том, что, согласно новому исследованию, самый большой кратер на Луне и во всей Солнечной системе был создан не так, как предполагалось, а также имеет другую форму.