Последний мощный метеорный поток 2024 года: на этой неделе в Украине можно увидеть Геминиды

Один из самых ожидаемых метеорных потоков в этом году – это Геминиды и для этого есть причины.

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В течение всего года Земля проходит через несколько метеорных потоков, которые еще называют "падающими звездами". Это связано с тем, что при входе в атмосферу маленькие космические камни или метеоры сгорают и оставляют после себя яркие полосы света. Одним из самых мощных и самых ожидаемых метеорных потоков ежегодно считаются Геминиды. Дело в том, что во время пика метеорного потока можно увидеть более 100 падающих на Землю метеоров в час. Пик метеорного потока Геминиды наступит уже на этой неделе, пишет Space.

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Каждый год с середины ноября до конца декабря наша планета проходит через метеорный поток Геминиды, который по количеству падающих метеоров может сравнится разве что с метеорным потоком Персеиды. В этом году Земля начала проходить через Геминиды 19 ноября и выйдет из него 24 декабря. Но пик метеорного потока Геминиды наступит в ночь с 13 на 14 декабря, то есть с пятницы на субботу на этой неделе. Ожидается, что в атмосфере будут сгорать, падая со скоростью более 30 км/ч, примерно 120 метеоров в час. Именно во время пика метеорного потока за ним лучше всего наблюдать невооруженным глазом.

Но в этом году есть одна проблема, которая может помешать в полной мере насладится "падающими звездами". Как раз во время пика метеорного потока Геминиды Луна будет полной. Это значит, что она будет отражать много солнечного света. Ученые считают, что этот свет скорее всего затмит самые маленькие и тусклые метеоры, но некоторые из более крупных метеоров все же будет видны в ночном небе.

Источником метеорного потока Геминиды является астероид (3200) Фаэтон. То есть Геминиды – это обломки данного астероида, которые кружат вокруг Солнца. (3200) Фаэтон – это необычный астероид, который ведет себя как комета, то есть он иногда выбрасывает поток газообразного натрия, похожий на кометный хвост. Орбитальный период астероида, то есть время его вращения вокруг Солнца составляет 1,4 года. Ученые считают, что в далеком прошлом в астероид (3200) Фаэтон врезался другой астероида, в результате чего образовалось облако обломков, через которое Земля проходит каждый год.

Метеорный поток Геминиды всегда возникают в той части неба, где расположено созвездие Близнецы (Gemini), в честь которого эти "падающие звезды" и получили свое название. В этом году метеорный поток станет видимым во время пика активности в ночь с 13 на 14 декабря примерно с 22:00 и за ним можно будет наблюдать в течение ночи до восхода Солнца. Ученые рекомендуют смотреть в противоположную от Луны сторону на самый темный участок неба, чтобы лучше всего увидеть сгорающие в атмосфере крупные метеоры.

Даже если у вас не получится застать пик метеорного потока Геминиды, все же ученые считают, что частично он все еще будет виден каждую ночь до 24 декабря. Хотя это будет совсем иное, не такое масштабное зрелище.

Как уже писал Фокус, наблюдения за Вселенной указывают на наличие альтернативы для теории относительности Эйнштейна. Астрофизики считают, что модель модифицированной гравитации лучше подходит для объяснения некоторых явлений в космосе, чем может дать стандартная космологическая модель.

Также Фокус писал о том, что астронавт NASA, который находится на МКС, сделал удивительные фотографии двух самых близких к нам галактик. Они вращаются вокруг Млечного Пути.