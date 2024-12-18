Таинственный сигнал из космоса: обнаружены черные дыры, поглощающие то, чего раньше не видели

Астрономы обнаружили сигнал излучения, который был не похож ни на один из наблюдавшихся ранее, что привело к неожиданному открытию.

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Ученые изучили таинственный сигнал излучения, который исходил из активного ядра очень далекой галактики, но его характеристики не совпадали ни с чем, что ранее видели астрономы. В результате исследования, ученые пришли к выводу, что они обнаружили две сверхмассивные черные дыры, которые поглощают неожиданный объект. Исследование опубликовано в журнале Astronomy & Astrophysics, пишет Live Science.

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Сверхмассивные черные дыры представляют собой объекты с массой от 100 000 до нескольких миллиардов масс Солнца. Они могут поглощать целые звезды и в результате таких событий выпускают потоки мощного излучения.

Еще в марте 2021 года астрономы обнаружили сигнал излучения, получивший название AT 2021hdr, который исходил из активного ядра галактики 2MASX J21240027+3409114, расположенной примерно на расстоянии 1 млрд световых лет от нас. В этом излучении ученые обнаружили колебания света, которые повторялись "каждые 60–90 дней. Впервые астрономы видели подобные изменения в излучении, исходящем из активного ядра галактики. Уникальные характеристики излучения ученые наблюдали в рентгеновском, ультрафиолетовом и видимом свете.

Изначально ученые считали, что сигнал излучения может быть связан со знакомыми явлениями, такими как взрыв сверхновой или же событие приливного разрушения, когда сверхмассивная черная дыра разрывает звезду на части во время поглощения. Но излучение не было похожим на то, которое видно во время таких событий. Поэтому авторы нового исследования решили изучить сигнал более подробно и наблюдали за ним в течение нескольких лет.

Исследование не позволило точно определить источник таинственного излучения, ведь ученые так и не смогли объяснить его необычные характеристики. Поэтому астрономы использовали компьютерное моделирование, чтобы разгадать эту загадку.

Ученые пришли к выводу, что они обнаружили две сверхмассивные черные дыры, которые поглощают неожиданный объект Фото: SciTechDaily

Авторы исследования пришли к выводу, что загадочное излучение могли создать две сверхмассивные черные дыры, которые поглощают массивное облако межзвездного газа. Теоретически такая возможность существует. Моделирование показало, что характеристики излучения хорошо соответствуют тому, что может происходить во время поглощения черными дырами газового облака.

Астрономы пришли к выводу, что в центре далекой галактики находится пара сверхмассивных черных дыр, разделенных расстоянием в 1 световой день, которые совершают оборот друг вокруг друга примерно каждые 130 дней. При этом общая масса черных дыры составляет примерно 40 млн масс Солнца, а их слияние произойдет примерно через 70 000 лет. Что касается газового облака, что ученые считают, что его масса сравнима с массой Солнца.

Для подтверждения выводов ученых необходимы дальнейшие наблюдения. Если открытие подтвердится, оно может изменить то, как астрономы изучают сверхмассивные черные дыры, и предоставит новый метод исследования их эволюции и роли в формировании галактик.

По словам ученых, найти двойные сверхмассивные черные дыры сложно, но теоретически они могут существовать в центрах галактик.

Как уже писал Фокус, возможно, таким будет дом астронавтов на Луне и Марсе. Индия активно готовится к освоению Луны и Марса, а потому была проведена первая в истории страны имитационная миссия, в которой были смоделированы условия пребывания в другом мире.

Также Фокус писал о том, что астрономам удалось раскрыть секрет загадочный космических взрывов. Они предполагают, что такие события связаны с поглощением черными дарами средней массы соседних звезд.