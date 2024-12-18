Першу в історії подвійну зірку виявлено поруч із чорною дірою в центрі Чумацького Шляху (фото)

Досі астрономи ще ніколи не спостерігали подвійних зірок в околицях надмасивної чорної діри Стрілець А*.

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Астрономи вперше виявили подвійну зірку, яка розташована поруч із надмасивною чорною дірою Стрілець А* в центрі нашої галактики Чумацький Шлях. Відкриття, зроблене за допомогою потужного наземного телескопа VLT, допоможе з'ясувати, як зірки можуть вижити в умовах впливу найсильнішої гравітації чорної діри. Вчені вважають, що в цьому регіоні можна буде також уперше виявити планети. Дослідження опубліковано в журналі Nature Communications, пише Space.

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Учені вперше виявили поруч із центральною чорною дірою нашої галактики подвійну зірку, що отримала назву D9. Той факт, що подвійна зірка розташована дуже близько до чорної діри Стрілець А*, свідчить про те, що ця зірка витримала величезну гравітацію чорної діри та її околиці є більш стабільним місцем, ніж передбачалося. Вчені вважають, що ця стабільність може дозволити навіть виникати планетам поруч із зірками в цьому регіоні космосу.

Хоча подвійні зірки, що складаються з двох окремих зірок, є звичним явищем у Всесвіті, їх ніколи раніше не бачили поруч із надмасивною чорною дірою Стрілець А*, де величезна гравітація чорної діри не має дозволяти існувати таким об'єктам.

Хоча подвійна зірка D9 все ж існує, у такому вигляді її життя буде відносно недовгим за космічними мірками, кажуть учені. Астрономи оцінили вік D9 у 2,7 млн років, що дуже мало порівняно з віком Сонця, якому 4,6 млрд років. Автори дослідження дійшли висновку, що подвійна зірка протягом мільйона років все ж об'єднається в одну зірку під впливом гравітації чорної діри.

На знімку показано розташування подвійної зірки D9 і чорної діри Стрілець А*. Фото: ESO

Відкриття першої подвійної зірки поруч із чорною дірою Стрілець А* дало змогу вченим отримати нову інформацію про середовище, що оточує надмасивні чорні діри. Тривалий час учені вважали, що поруч із чорними дірами не можуть формуватися нові зірки, але такі зірки були виявлені раніше біля чорної діри в центрі Чумацького Шляху.

Учені вважають, що подвійна зірка D9 також народилася поруч із чорною дірою. Вона входить до складу щільного скупчення S-зірок, які обертаються навколо чорної діри, масою в 4,3 млн мас Сонця. Найзагадковішими об'єктами в зоряному скупченні є ті, що мають вигляд хмар із газу і пилу, але поводяться як зірки. Вони називаються об'єктами G. Астрономи намагалися з'ясувати, що з себе представляють ці дивні об'єкти і виявили подвійну зірку D9.

Фотографія чорної діри Стрілець А* Фото: ESO

Вчені вважають, що колись об'єкти G були подвійними зірками, такими як D9, які були змушені об'єднатися і залишили після себе хмари з газу і пилу. Отже, об'єкти G можуть дати уявлення про майбутнє подвійної зірки D9.

Але точна природа об'єктів, які обертаються навколо чорної діри Стрілець А*, а також розуміння того, як вони могли сформуватися так близько до чорної діри, поки що залишається загадкою.

З огляду на те, що астрономи виявили молоді зірки біля чорної діри в центрі Чумацького Шляху, навколо яких часто утворюються планети, вчені вважають, що є ймовірність виявлення таких планет у майбутньому в самому центрі нашої галактики.

Як уже писав Фокус, виявлено чорні діри, що поглинають те, чого раніше не бачили. Астрономи вловили сигнал випромінювання, який був не схожий на жоден зі спостережуваних раніше, що призвело до несподіваного відкриття.

Також Фокус писав про те, що астронавти NASA, які застрягли на орбіті, не зможуть повернутися на Землю, як планувалося, після тривалої місії, яка пішла не так, як передбачалося.