Первая в истории двойная звезда обнаружена рядом с черной дырой в центре Млечного Пути (фото)

До сих пор астрономы еще никогда не наблюдали двойных звезд в окрестностях сверхмассивной черной дыры Стрелец А*.

Related video

Астрономы впервые обнаружили двойную звезду, которая находится рядом со сверхмассивной черной дырой Стрелец А* в центре нашей галактики Млечный Путь. Открытие, сделанное с помощью мощного наземного телескопа VLT, поможет выяснить, каким образом звезды могут выжить в условиях влияния сильнейшей гравитации черной дыры. Ученые считают, что в данном регионе можно будет также впервые обнаружить планеты. Исследование опубликовано в журнале Nature Communications, пишет Space.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Ученые впервые обнаружили рядом с центральной черной дырой нашей галактики двойную звезду, получившую название D9. Тот факт, что двойная звезда находится очень близко к черной дыре Стрелец А*, говорит о том, что эта звезда выдержала огромную гравитацию черной дыры и ее окрестности являются более стабильным местом, чем предполагалось. Ученые считают, что эта стабильность может позволить даже возникать планетам рядом со звездами в этом регионе космоса.

Хотя двойные звезды, состоящие из двух отдельных звезд, являются обычным явлением во Вселенной, их никогда раньше не видели рядом со сверхмассивной черной дырой Стрелец А*, где огромная гравитация черной дыры не должна позволять существовать таким объектам.

Хотя двойная звезда D9 все же существует, в таком виде ее жизнь будет относительно недолгой по космическим меркам, говорят ученые. Астрономы оценили возраст D9 в 2,7 млн лет, что очень мало по сравнению с возрастом Солнца, которому 4,6 млрд лет. Авторы исследования пришли к выводу, что двойная звезда в течение миллиона лет все же объединится в одну звезду под влиянием гравитации черной дыры.

На снимке показано расположение двойной звезды D9 и черной дыры Стрелец А* Фото: ESO

Открытие первой двойной звезды рядом с черной дырой Стрелец А* позволило учены получить новую информацию об окружающей сверхмассивные черные дыры среде. Долго время ученые считали, что рядом с черными дырами не могут формироваться новые звезды, но такие звезды были обнаружены ранее возле черной дыры в центре Млечного Пути.

Ученые считают, что двойная звезда D9 также родилась рядом с черной дырой. Она входит в состав плотного скопления S-звезд, которые вращаются вокруг черной дыры, массой в 4,3 млн масс Солнца. Самыми загадочными объектами в звездном скоплении являются те, которые выглядят как облака из газа и пыли, но ведут себя как звезды. Они называются объектами G. Астрономы пытались выяснить, что из себя представляют эти странные объекты и обнаружили двойную звезду D9.

Фотография черной дыры Стрелец А* Фото: ESO

Ученые считают, что когда-то объекты G были двойными звездами, такими как D9, которые были вынуждены объединиться и оставили после себя облака из газа и пыли. Таким образом, объекты G могут дать представление о будущем двойной звезды D9.

Но точная природа объектов, которые вращаются вокруг черной дыры Стрелец А*, а также понимание того, как они могли сформироваться так близко к черной дыре, пока остается загадкой.

Учитывая то, что астрономы обнаружили молодые звезды возле черной дыры в центре Млечного Пути, вокруг которых часто образуются планеты, ученые считают, что существует вероятность обнаружения таких планет в будущем в самом центре нашей галактики.

Как уже писал Фокус, обнаружены черные дыры, поглощающие то, чего раньше не видели. Астрономы обнаружили сигнал излучения, который был не похож ни на один из наблюдавшихся ранее, что привело к неожиданному открытию.

Также Фокус писал о том, что астронавты NASA, которые застряли на орбите, не смогут вернуться на Землю, как планировалось, после длительной миссии, которая пошла не так, как предполагалось.