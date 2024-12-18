Полюса Солнца начали меняться местами: почему это происходит (фото)

На самом деле изменения полюсов магнитного поля нашей звезды представляют собой обычное явление, которое происходит в определенный период времени.

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В этом году Солнце особенно сильно проявляет свою активность в виде солнечных вспышек и корональных выбросов массы. Все это является частью 11-летнего цикла солнечной активности, в ходе которого магнитные полюса Солнца постепенно меняются местами на пике активности звезды, пишет IFLScience.

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Что происходит с магнитным полем Солнца?

Магнитные полюса на Земле также меняют свое положение в течение сотен или тысяч лет, и это может происходить, по-видимому, случайным образом, с интервалами от 10 000 до 50 млн лет или более, при этом изменение полюсов происходит в среднем каждые 200 000–300 000 лет.

Активность Солнца увеличивается и уменьшается в течение 11-летнего цикла, известного как цикл Швабе. С 1826 по 1843 год немецкий астроном Генрих Швабе наблюдал за Солнцем и обнаружил, что оно совершает оборот вокруг своей оси каждые 27 дней. Ученый заметил, что в течение 11 лет Солнце переходит от спокойных периодов, когда на нем не видно солнечных пятен, к передам высокой активности, когда можно увидеть 20 или более групп солнечных пятен.

Появление солнечных пятен вызвано изменениями в магнитном поле Солнца, поскольку звезда на экваторе вращается быстрее, чем на полюсах, и происходит перемешивание намагниченной плазмы. Магнитные поля Солнца поднимаются через зону конвекции и прорываются через фотосферу в хромосферу и корону нашей звезды. Солнечная активность проявляется в виде появления солнечных пятен, солнечных вспышек и корональных выбросов массы. Магнитное поле Солнца переворачивается во время наступления пика солнечной активности или солнечного максимума, который наступает примерно в середине 11-летнего цикла.

Так выглядт солнечные пятна на Солнце Фото: NASA

Когда солнечные пятна выходят из недр Солнца в полярно-противоположных парах, потоки плазмы перестраивают их магнитные поля, растягивая, ослабляя и подчеркивая смещения их полярностей. Эти ослабленные магнитные поля солнечных пятен переносятся потоками плазмы к полюсам Солнца. Новое магнитное поле, как правило, имеет противоположную магнитную полярность по отношению к существующему полярному магнитному полю, и когда противоположные полярности вступают в контакт, они уничтожают друг друга. Этот процесс достигает апогея на пике активности Солнца, когда достаточное количество полей противоположной полярности достигает полюсов, разрушая полярное магнитное поле и заменяя его новым полярным магнитным полем противоположной магнитной полярности.

Так выглядит солнечная вспышка Фото: NASA

Чем опасен солнечный максимум для Земли?

Все это уже начало происходить на Солнце, то есть магнитные полюса звезды меняют свое положение, а магнитное поле переворачивается. Дело в том, что в ноябре, как считают ученые, на Солнце наступил солнечный максимум, который продлится до конца 2025 года, а может быть до начала 2026 года.

Это не самый лучший период, который напрямую будет влиять на нашу планету и земные технологии. Во время пика солнечной активности возрастает количество самых сильных солнечных вспышек (это потоки ультрафиолетового и рентгеновского излучения) и корональный выбросов массы (это потоки намагниченной плазмы, выброшенной космос). Из-за солнечных вспышек на Земле часто нарушается работа систем навигации и связи и чем сильнее вспышки, тем больше проблем они создают для земных технологий. Также вспышки негативно влияют на работу спутников на орбите, что может привести даже к их падению на Землю. Когда корональные выбросы массы врезаются в магнитное поле Земли, то ни провоцируют появление геомагнитной бури, что также негативно сказывается на работе, например, энергосистем и других технологий на Земле.

Как уже писал Фокус, первая в истории двойная звезда обнаружена рядом с черной дырой в центре Млечного Пути. До сих пор астрономы еще никогда не наблюдали двойных звезд в окрестностях сверхмассивной черной дыры Стрелец А*.

Также Фокус писал о том, что загадочное излучение позволило астрономам обнаружить двойную черную дыру в центре далекой галактики, которая поглощает неожиданный объект.