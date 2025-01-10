Большая катастрофа: Вселенная создает гигантские планеты необычным способом

Ученые считают, что планеты в несколько раз большие, чем Юпитер, возникли в результате катастрофического столкновения.

Related video

Юпитер является самой большой планетой в Солнечной системе. Но в других звездных системах существуют газовые гиганты, которые в несколько раз больше Юпитера и называются супер-Юпитерами. Они могут достигать верхнего предела размера и массы, чтобы все еще считаться планетами. Исследователи из Института Флэтайрон (США) на основе моделирования выяснили, каким образом могут возникать такие огромные миры. Ученые пришли к выводу, что огромные газовые планеты по всей Вселенной в результате катастрофических столкновений между собой и последующих слияний могут превращаться в еще большие гигантские миры, пишет Space.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Астрономы многие годы пытаются выяснить, как образуются супер-Юпитеры. Родились ли они из очень больших сгустков газа и пыли и изначально стали огромными, или же изначально были маленькими, а затем стали огромными в результате слияния с другими газовыми гигантами?

Астрономы использовали компьютерные модели для наблюдения за эволюцией нескольких моделируемых звездных систем, а затем сравнили моделирование с измерениями масс и орбит настоящих газовых гигантов. Ученые обнаружили, что столкновения газовых гигантов могут создавать супер-Юпитеры и такие планеты имеют орбиты, которые астрономы видят в реальности.

Самые массивные газовые гиганты, которые как минимум в 5 раз больше Юпитера, в основном имеют длинные вытянутые орбиты. Это указывает на то, что в других звездных системах орбиты данных планет были подвержены гравитационному влиянию других миров и изменились.

Юпитер является самой большой планетой в Солнечной системе Фото: NASA

Супер-Юпитеры имеют более вытянутые орбиты, чем меньшие, более похожие на Юпитер газовые гиганты, что предполагает, что они сформировались в более хаотичных звездных системах, где часто происходили масштабные столкновения между планетами.

Меньшие газовые гиганты с меньшей вероятностью выживают в таких звездных системах. Они с большей вероятностью будут либо выброшены из звездной системы, либо же объединятся с другим газовым гигантом, считают ученые.

В реальной Вселенной самые большие супер-Юпитеры в основном вращаются вокруг своих звезд по длинным узким овальным орбитам и это похоже на результат столкновений между блуждающими огромными планетами в моделировании. По словам ученых, этого достаточно, чтобы предположить, что большинство супер-Юпитеров образуются во время столкновений двух газовых гигантов.

Стоит заметить, что исследование учитывало только близко расположенные к своим звездам супер-Юпитеры. Теперь ученые хотят измерить орбиты более далеко расположенных гигантских планет, чтобы выяснить, появились ли они в результате столкновения или же родились изначально огромными вдалеке от своей звезды.

Как уже писал Фокус, новые данные о содержании аммиака в атмосфере Юпитера противоречат существующим моделям состава атмосферы газового гиганта.

Также Фокус писал о том, что секретный космический самолет США больше года находится на орбите. На самом деле основное предназначение космического самолета X-37B остается загадкой, хотя кое-что известно.