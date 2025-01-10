Велика катастрофа: Всесвіт створює гігантські планети незвичайним способом

Учені вважають, що планети в кілька разів більші, ніж Юпітер, виникли внаслідок катастрофічного зіткнення.

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Юпітер є найбільшою планетою в Сонячній системі. Але в інших зоряних системах існують газові гіганти, які в кілька разів більші за Юпітер і називаються супер-Юпітерами. Вони можуть досягати верхньої межі розміру і маси, щоб все ще вважатися планетами. Дослідники з Інституту Флетайрон (США) на основі моделювання з'ясували, яким чином можуть виникати такі величезні світи. Науковці дійшли висновку, що величезні газові планети по всьому Всесвіту внаслідок катастрофічних зіткнень між собою і подальших злиттів можуть перетворюватися на ще більші гігантські світи, пише Space.

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Астрономи багато років намагаються з'ясувати, як утворюються супер-Юпітери. Народилися вони з дуже великих згустків газу і пилу і спочатку стали величезними, або ж спочатку були маленькими, а потім стали величезними в результаті злиття з іншими газовими гігантами?

Астрономи використовували комп'ютерні моделі для спостереження за еволюцією кількох модельованих зоряних систем, а потім порівняли моделювання з вимірюваннями мас і орбіт справжніх газових гігантів. Вчені виявили, що зіткнення газових гігантів можуть створювати супер-Юпітери, і такі планети мають орбіти, які астрономи бачать у реальності.

Наймасивніші газові гіганти, які щонайменше в 5 разів більші за Юпітер, в основному мають довгі витягнуті орбіти. Це вказує на те, що в інших зоряних системах орбіти цих планет зазнали гравітаційного впливу інших світів і змінилися.

Юпітер є найбільшою планетою в Сонячній системі Фото: NASA

Супер-Юпітери мають більш витягнуті орбіти, ніж менші, більш схожі на Юпітер газові гіганти, що припускає, що вони сформувалися в більш хаотичних зоряних системах, де часто відбувалися масштабні зіткнення між планетами.

Менші газові гіганти з меншою ймовірністю виживають у таких зоряних системах. Вони з більшою ймовірністю будуть або викинуті із зоряної системи, або ж об'єднаються з іншим газовим гігантом, вважають учені.

У реальному Всесвіті найбільші супер-Юпітери здебільшого обертаються навколо своїх зірок по довгих вузьких овальних орбітах, і це схоже на результат зіткнень між блукаючими величезними планетами в моделюванні. За словами вчених, цього достатньо, щоб припустити, що більшість супер-Юпітерів утворюються під час зіткнень двох газових гігантів.

Варто зауважити, що дослідження враховувало тільки близько розташовані до своїх зірок супер-Юпітери. Тепер учені хочуть виміряти орбіти більш далеко розташованих гігантських планет, щоб з'ясувати, чи з'явилися вони внаслідок зіткнення, чи народилися спочатку величезними далеко від своєї зірки.

Як уже писав Фокус, нові дані про вміст аміаку в атмосфері Юпітера суперечать наявним моделям складу атмосфери газового гіганта.

Також Фокус писав про те, що секретний космічний літак США понад рік перебуває на орбіті. Насправді основне призначення космічного літака X-37B залишається загадкою, хоча дещо відомо.