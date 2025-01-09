Метапневмовірус дійшов до Києва: виявлено першого хворого

Українські епідеміологи запевняють, що цей тип вірусу не є новим і не викличе пандемію. Важкий перебіг можливий у дітей і літніх людей.

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У Києві виявлено перший лабораторно підтверджений випадок захворювання на метапневмовірус (HMPV). Про це повідомив Київський міський центр контролю та профілактики хвороб при Міністерстві охорони здоров'я України.

Цей тип вірусу, за запевненням фахівців, не є для українців новим і вже добре відомий у світі. Уперше його виявили й описали 2001 року в Нідерландах.

У теперішньому та минулому епідемічних сезонах не зафіксовано жодного летального результату через інфекцію, спричинену метапневмовірусом. При цьому статистика показує, що показники захворюваності істотно нижчі порівняно з минулими роками спостереження.

Лікарі кажуть, що метапневмовірус не спричинить пандемію, його симптоми схожі на грип або ГРВІ: підвищення температури, кашель, нежить, слабкість, болі в м'язах і суглобах.

"Важкий перебіг можливий у дітей, літніх людей і в кого ослаблений імунітет", — пояснює лікар-вірусолог, професор Алла Мироненко.

Дієвими заходами профілактики будуть регулярне миття рук із милом, уникнення контактів із хворими людьми, дотримання етикету кашлю та провітрювання приміщень.

Зазначимо, що Всесвітня організація охорони здоров'я робила аналогічні заяви. Метапневмовірус людини поки що не становить серйозної загрози.

Український лікар Тарас Жиравецький раніше розповідав про неможливість діагностики цієї інфекції в Україні. За його словами, потрібні реактиви саме для метапневмовірусу людини HMPV.