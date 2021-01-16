2 миллиона смертей: генсек ООН назвал причину ухудшения ситуации с COVID-19

Гутерриш считает, что некоторые страны ведут нездоровую политику касательно закупки вакцин.

Антониу Гутерриш, генеральный секретарь Организации объединенных наций (ООН), опубликовал на своей странице в Twitter видеообращение, в котором назвал причину того, что ситуация с коронавирусом в мире ухудшается. По его мнению, мир достиг "душераздирающей" отметки в два миллиона погибших из-за того, что отсутствует глобальная координация между странами.

"Наш мир достиг душераздирающей отметки: пандемия COVID-19 унесла жизни двух миллионов человек. К несчастью, воздействие пандемии усугубилось из-за отсутствия глобальной координации", — написал генсек ООН.

Гуттериш отметил, что мировому сообществу стоит принимать решения сплоченно в память о тех, чьи жизни унесла болезнь.

Он добавил, что некоторые страны ведут крайне нездоровую политику касательно закупки вакцин, приобретая значительно большее количество доз, чем им необходимо, тогда как ряд стран, в том числе и Украина, вовсе не имеет доступа к вакцинам.

"Вакцинационализм" обречен на провал, он отсрочит глобальное выздоровление. COVID-19 не может быть побежден лишь в одной стране", — заявил Гутерриш.

Генсек ООН считает, что вакцины от коронавируса должны равномерно распределяться по всему миру.

[ + – ] В ООН рассказали почему в мире ухудшается ситуация с коронавирусом

Примечательно, что на брифинге 15 января помощница гендиректора ВОЗ Марианджела Симао заявила, что вакцинация от коронавируса стартовала в 46 странах. Из них 38 стран — это страны с высоким уровнем дохода.

Отметим, в Украине вакцинация, по словам главы Минздрава Украины Максима Степанова, может стартовать только в середине февраля.

Ранее сообщалось, что, по словам ученых, вакцина сократит смертность, но не изгонит коронавирус.

Напомним, утром 15 января статистический сайт Worldometer сообщил, что число жертв коронавируса в мире превысило 2 миллиона человек. Первую строчку по числу случаев заражения и смертей занимали США – там диагностировали более 23,8 миллиона случаев заболевания, а скончалось почти 400 тыс. человек.

По состоянию на утро 16 января в Украине диагностировали 7 729 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В том числе, заболели 245 детей и 369 медработников.