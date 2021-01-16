2 миллиона смертей: генсек ООН назвал причину ухудшения ситуации с COVID-19
Гутерриш считает, что некоторые страны ведут нездоровую политику касательно закупки вакцин.
Антониу Гутерриш, генеральный секретарь Организации объединенных наций (ООН), опубликовал на своей странице в Twitter видеообращение, в котором назвал причину того, что ситуация с коронавирусом в мире ухудшается. По его мнению, мир достиг "душераздирающей" отметки в два миллиона погибших из-за того, что отсутствует глобальная координация между странами.
"Наш мир достиг душераздирающей отметки: пандемия COVID-19 унесла жизни двух миллионов человек. К несчастью, воздействие пандемии усугубилось из-за отсутствия глобальной координации", — написал генсек ООН.
Гуттериш отметил, что мировому сообществу стоит принимать решения сплоченно в память о тех, чьи жизни унесла болезнь.
Он добавил, что некоторые страны ведут крайне нездоровую политику касательно закупки вакцин, приобретая значительно большее количество доз, чем им необходимо, тогда как ряд стран, в том числе и Украина, вовсе не имеет доступа к вакцинам.
"Вакцинационализм" обречен на провал, он отсрочит глобальное выздоровление. COVID-19 не может быть побежден лишь в одной стране", — заявил Гутерриш.
Генсек ООН считает, что вакцины от коронавируса должны равномерно распределяться по всему миру.
Примечательно, что на брифинге 15 января помощница гендиректора ВОЗ Марианджела Симао заявила, что вакцинация от коронавируса стартовала в 46 странах. Из них 38 стран — это страны с высоким уровнем дохода.
Отметим, в Украине вакцинация, по словам главы Минздрава Украины Максима Степанова, может стартовать только в середине февраля.
Ранее сообщалось, что, по словам ученых, вакцина сократит смертность, но не изгонит коронавирус.
Напомним, утром 15 января статистический сайт Worldometer сообщил, что число жертв коронавируса в мире превысило 2 миллиона человек. Первую строчку по числу случаев заражения и смертей занимали США – там диагностировали более 23,8 миллиона случаев заболевания, а скончалось почти 400 тыс. человек.
По состоянию на утро 16 января в Украине диагностировали 7 729 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В том числе, заболели 245 детей и 369 медработников.