Число жертв коронавируса превысило два миллиона человек

Больше всего смертей COVID-19 – в США, Бразилии и Индии.

Число жертв коронавируса в мире превысило два миллиона человек. Такую информацию в пятницу, 15 января, приводит статистический сайт Worldometer.

Первую строчку по числу случаев заражения и смертей занимает США – там диагностировали более 23,8 миллиона случаев заболевания. Скончались 397 тысяч человек, выздоровели – 14,1 миллиона заболевших.

Следующая в списке – Индия. Там выявили свыше 10,5 миллиона заражений. Более 151 тысячи инфицированных скончались. Выздоровели – более 10 миллионов человек.

На третьей строчке расположилась Бразилия. Там зафиксировали более 9,3 миллиона случаев инфицирования, а число смертей превышает 207 тысяч. Справились с заболеванием 7,3 миллиона жителей страны.

Коэффициент смертности на один миллион человек по миру уже достиг 256,9.

В мировом рейтинге по числа смертей Украина занимает 19 место, в Европе она на 8-й позиции. По новым случаям коронавируса Украина находится на 20-й строчке, среди европейских стран – на 10-й.

15 января в Украине диагностировали 2152 новых случая коронавируса.

Ранее сообщалось, что, по словам ученых, вакцина сократит смертность, но не изгонит коронавирус.

Как сообщалось ранее, в феврале Украина может получить первую вакцину от коронавируса от компании Pfizer. Такое заявление сделал главный санврач Украины Виктор Ляшко.

По его словам, 6 января Украина получила письмо от Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (GAVI) с просьбой подтвердить, что государство может принять мРНК вакцину, поскольку COVAX готов в ближайшее время доставить нам 100 тысяч доз. Уже 8 января Украина отправила подтверждение готовности принять такую вакцину. Препаратом может быть разработка компаний Pfizer и BioNTech.

Он также заверил, что Украина ничем не рискует в случае с закупленной в Китае вакциной от компании Sinovac, эффективность которой исследования в Бразилии показали на уровне 50,38%. Украина согласилась закупить этот препарат при эффективности от 70%.