Статистика коронавируса в Украине на 15 января: в больницы попали 2152 человека

Больше всего новых случаев в Киеве (896), Донецкой (443), Запорожской (629), Львовской (525) и Николаевской (489) областях.

За сутки 14 января зафиксировано 8 199 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В том числе заболели 236 детей и 315 медработников.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы 2 152 человека;

умерли – 166;

выздоровели – 10 328 человек;

проведено тестирований – 49 596 (методом ПЦР – 30 225, методом ИФА – 19 371).

За все время пандемии в Украине заболели 1 146 963 человека, выздоровели – 847 391, умерли – 20 542, проведено 5 905 076 ПЦР-тестов.

Больше всего новых случаев в Киеве (896), Донецкой (443), Запорожской (629), Львовской (525) и Николаевской (489) областях.

Количество заболеваний в регионах:

Киев — 121 082 (в том числе 896 случаев за последние сутки);

Винницкая область — 24 494 (209);

Волынская область — 34 883 (127);

Днепропетровская область — 63 442 (533);

Донецкая область — 40 952 (443);

Житомирская область — 42 254 (214);

Закарпатская область — 29 484 (100);

Запорожская область — 60 749 (629);

Ивано-Франковская область — 44 929 (173);

Киевская область — 65 262 (588);

Кировоградская область — 9 244 (78);

Луганская область — 12 783(179);

Львовская область — 66 573 (525);

Николаевская область — 35 718 (489);

Одесская область — 77 752 (592);

Полтавская область — 40 448 (287);

Ровенская область — 43 700 (242);

Сумская область — 43 839 (344);

Тернопольская область — 35 852 (191);

Харьковская область — 74 150 (310);

Херсонская область — 19 570 (121);

Хмельницкая область — 42 016(146);

Черкасская область — 43 172 (281);

Черновицкая область — 42 439(227);

Черниговская область — 32 176 (275).

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

По данным ресурса covid-19.gov.ua, 13 января было проведено 32 652 ПЦР-тестов, из них 27,3% оказались положительными. В лаборатория оставались необработанными 2 476 образцов.

Напомним, в Минздраве планируют, что международное свидетельство о вакцинации против коронавируса будет выдавать каждый семейный врач.