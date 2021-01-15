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Статистика коронавируса в Украине на 15 января: в больницы попали 2152 человека

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коронавирус, украина, люди в масках, улица
Фото: ТСН

Больше всего новых случаев в Киеве (896), Донецкой (443), Запорожской (629), Львовской (525) и Николаевской (489) областях.

За сутки 14 января зафиксировано 8 199 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В том числе заболели 236 детей и 315 медработников.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы 2 152 человека;
  • умерли – 166;
  • выздоровели – 10 328 человек;
  • проведено тестирований – 49 596 (методом ПЦР – 30 225, методом ИФА – 19 371).

За все время пандемии в Украине заболели 1 146 963 человека, выздоровели – 847 391, умерли – 20 542, проведено 5 905 076 ПЦР-тестов.

Больше всего новых случаев в Киеве (896), Донецкой (443), Запорожской (629), Львовской (525) и Николаевской (489) областях.

Количество заболеваний в регионах:

  • Киев — 121 082 (в том числе 896 случаев за последние сутки);
  • Винницкая область — 24 494 (209);
  • Волынская область — 34 883 (127);
  • Днепропетровская область — 63 442 (533);
  • Донецкая область — 40 952 (443);
  • Житомирская область — 42 254 (214);
  • Закарпатская область — 29 484 (100);
  • Запорожская область — 60 749 (629);
  • Ивано-Франковская область — 44 929 (173);
  • Киевская область — 65 262 (588);
  • Кировоградская область — 9 244 (78);
  • Луганская область — 12 783(179);
  • Львовская область — 66 573 (525);
  • Николаевская область — 35 718 (489);
  • Одесская область — 77 752 (592);
  • Полтавская область — 40 448 (287);
  • Ровенская область — 43 700 (242);
  • Сумская область — 43 839 (344);
  • Тернопольская область — 35 852 (191);
  • Харьковская область — 74 150 (310);
  • Херсонская область — 19 570 (121);
  • Хмельницкая область — 42 016(146);
  • Черкасская область — 43 172 (281);
  • Черновицкая область — 42 439(227);
  • Черниговская область — 32 176 (275).

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

коронавирус, украина, статистика, 15 января

По данным ресурса covid-19.gov.ua, 13 января было проведено 32 652 ПЦР-тестов, из них 27,3% оказались положительными. В лаборатория оставались необработанными 2 476 образцов.

Напомним, в Минздраве планируют, что международное свидетельство о вакцинации против коронавируса будет выдавать каждый семейный врач.