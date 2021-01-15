Статистика коронавируса в Украине на 15 января: в больницы попали 2152 человека
Больше всего новых случаев в Киеве (896), Донецкой (443), Запорожской (629), Львовской (525) и Николаевской (489) областях.
За сутки 14 января зафиксировано 8 199 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В том числе заболели 236 детей и 315 медработников.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы 2 152 человека;
- умерли – 166;
- выздоровели – 10 328 человек;
- проведено тестирований – 49 596 (методом ПЦР – 30 225, методом ИФА – 19 371).
За все время пандемии в Украине заболели 1 146 963 человека, выздоровели – 847 391, умерли – 20 542, проведено 5 905 076 ПЦР-тестов.
Больше всего новых случаев в Киеве (896), Донецкой (443), Запорожской (629), Львовской (525) и Николаевской (489) областях.
Количество заболеваний в регионах:
- Киев — 121 082 (в том числе 896 случаев за последние сутки);
- Винницкая область — 24 494 (209);
- Волынская область — 34 883 (127);
- Днепропетровская область — 63 442 (533);
- Донецкая область — 40 952 (443);
- Житомирская область — 42 254 (214);
- Закарпатская область — 29 484 (100);
- Запорожская область — 60 749 (629);
- Ивано-Франковская область — 44 929 (173);
- Киевская область — 65 262 (588);
- Кировоградская область — 9 244 (78);
- Луганская область — 12 783(179);
- Львовская область — 66 573 (525);
- Николаевская область — 35 718 (489);
- Одесская область — 77 752 (592);
- Полтавская область — 40 448 (287);
- Ровенская область — 43 700 (242);
- Сумская область — 43 839 (344);
- Тернопольская область — 35 852 (191);
- Харьковская область — 74 150 (310);
- Херсонская область — 19 570 (121);
- Хмельницкая область — 42 016(146);
- Черкасская область — 43 172 (281);
- Черновицкая область — 42 439(227);
- Черниговская область — 32 176 (275).
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
По данным ресурса covid-19.gov.ua, 13 января было проведено 32 652 ПЦР-тестов, из них 27,3% оказались положительными. В лаборатория оставались необработанными 2 476 образцов.
Напомним, в Минздраве планируют, что международное свидетельство о вакцинации против коронавируса будет выдавать каждый семейный врач.