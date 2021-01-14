Ляшко рассказал, как можно будет получить документ о вакцинации

По словам главного санврача, вакцинация против COVID-19 будет проводиться минимум в 4250 пунктах прививок.

В Минздраве планируют, что международное свидетельство о вакцинации против коронавируса будет выдавать каждый семейный врач. Об этом рассказал главный санврач Виктор Ляшко в интервью "Интерфакс-Украина".

"Вакцинация против COVID-19 будет проводиться минимум в 4250 пунктах прививок. Планируем сделать так, чтобы выдать международное свидетельство о вакцинации против COVID-19 мог каждый семейный врач, поэтому изучаем механизмы" — сказал Ляшко.

По его словам, мейчас в Украине международное свидетельство о вакцинации выдается чаще о прививке против желтой лихорадки. "Причем по всей стране сделать его можно только в 5-6 кабинетах".

Ляшко говорит, что паспорт вакцинации будет актуален только тогда, когда человек захочет путешествовать в Великобританию, которая прикажет при пересечении государственной границы иметь при себе международный сертификат. В таком случае надо будет обратиться к своему семейному врачу.

"У нас вакцинация будет проведена с внесением записи в электронную медицинскую карту пациента в Электронной системе здравоохранения, которую модерирует НСЗУ — пока мы разрабатываем такую ​​систему", — сказал он, добавив, что врач распечатает международный образец на английском или французском языке, поставит подпись и печать.

Напомним, 30 декабря 2020 года Владимир Зеленский заявил, что Минздрав Украины подписал договор о поставках 1,9 млн доз китайской вакцины от компании Sinovac. В Офисе президента подчеркнули, что китайская вакцина будет поставляться отдельно от механизма COVAX, по которому нашей стране обещано выделение бесплатно 8 млн доз вакцины.

Ранее Фокус рассказывал рассказывал обо всем, что стоит знать о китайской вакцине от коронавируса.