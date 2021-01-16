Статистика коронавируса в Украине на 16 января: в больницы попали еще 2083 человека

Больше всего новых случаев в Киеве (821), Запорожской (696), Днепропетровской (586), Донецкой (540) и Львовской (485) областях.

За сутки 15 января зафиксировано 7729 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В том числе, заболели 245 детей и 369 медработников.

Также за сутки:

госпитализированы 2083 человека;

умерли – 144;

выздоровели – 9792;

проведено тестирований – 48 700 (методом ПЦР – 29 363, методом ИФА – 19 337).

За все время пандемии в Украине заболели 1 154 692 человек, выздоровели – 857 183, умерли – 20 686, проведено 5 934 439 ПЦР-тестов.

[ + – ] Суточный прирост числа умерших от коронавируса

Больше всего новых случаев в Киеве (821), Запорожской (696), Днепропетровской (586), Донецкой (540) и Львовской (485) областях.

Количество заболеваний в регионах:

Киев — 121 903 (в том числе 821 случай за последние сутки);

Винницкая область — 24 722 (228);

Волынская область — 35 087 (204);

Днепропетровская область — 64 028 (586);

Донецкая область — 41 492 (540);

Житомирская область — 42 454 (200);

Закарпатская область — 29 631 (147);

Запорожская область — 61 445 (696);

Ивано-Франковская область — 45 097 (168);

Киевская область — 65 736 (474);

Кировоградская область — 9 336 (92);

Луганская область — 12 938 (155);

Львовская область — 67 058 (485);

Николаевская область — 36 127 (409);

Одесская область — 78 077 (325);

Полтавская область — 40 798 (350);

Ровенская область — 43 943 (243);

Сумская область — 44 076 (237);

Тернопольская область — 35 997 (145);

Харьковская область — 74 435 (285);

Херсонская область — 19 633 (63);

Хмельницкая область — 42 226 (210);

Черкасская область — 43 495 (323);

Черновицкая область — 42 468 (209);

Черниговская область — 32 310 (134).

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

По данным ресурса covid-19.gov.ua, 14 января было проведено 29 704 ПЦР-тестов, из них 26,8% оказались положительными. В лабораториях оставались необработанными 2 156 образцов.

Напомним, в Министерстве здравоохранения начали формирование рабочей группы, которая будет разрабатывать программы реабилитации людей, переболевших COVID-19. Об этом сказала врач-инфекционист и внештатный советник Минздрава Ольга Голубовская.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Минздрав может отказаться от закупки вакцины от коронавируса компании Sinovac, если та не будет соответствовать международным правилам регистрации.