В Украине планируют реабилитацию больных с постковидным синдромом

Психические расстройства, апатия и суицидальные мысли – такие осложнения возможны после излечения от ковида.

В Министерстве здравоохранения начали формирование рабочей группы, которая будет разрабатывать программы реабилитации людей, переболевших COVID-19. Об этом в эфире телеканала Zik сказала врач-инфекционист и внештатный советник Минздрава Ольга Голубовская.

В рабочую группу войдут иммунологи, кардиологи, невропатологи, психиатры и другие специалисты.

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Напомним, после выздоровления от коронавируса многие пациенты страдают от тяжелых осложнений. Это явление получило название "постковидный синдром". Психические расстройства, апатия и суицидальные мысли – одни из таких осложнений.

В Украине самоубийства пациентов фиксировали в больницах Киева, Харькова, Днепра, Мариуполя. Но точное количество суицидов именно среди зараженных коронавирусом ни врачи, ни правоохранители назвать не могут.

Глава офиса ВОЗ в Украине Ярно Хабихт считает, что поддержка психического здоровья должна быть интегрирована в национальные протоколы ответа на COVID-19. Необходимо создание служб психического здоровья, которые будут продолжать работать и в дальнейшем: инклюзивных, основанных на потребностях общины и доступных по цене.

По его словам, ВОЗ совместно с Центром общественного здоровья Минздрава разработали учебный пакет для медицинских работников по аспектам психического здоровья во время пандемии COVID-19.

Напомним, для Украины постковидный синдром — явление новое, поскольку массовая заболеваемость коронавирусом началась с сентября. Однако в странах, которые столкнулись с первой волной эпидемии прошлой весной, еще с той поры фиксируют и анализируют случаи синдрома. Американский Центр по контролю и профилактике заболеваний в апреле и июне провел исследования, выяснив, что в среднем 30% легко переболевших COVID-19 в течение двух-трех недель после болезни не возвращаются к той норме здо­ровья, которая была у них до ин­фекции. Процент людей с постковидным синдромом варьирует в зависимости от возрастной группы: чем старше человек, чем больше у него проблем со здоровьем — например, хронических заболеваний, тем выше риск постковидной симптоматики. Если среди людей возрастом ­18–36 лет синдром зарегистрировали в 26% случаев, то в группе 35–49-летних этот показатель повысился до 32%, а в группе старше 50 — до 47%.