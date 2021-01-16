2 мільйони смертей: генсек ООН назвав причину погіршення ситуації з COVID-19

Гутерріш вважає, що деякі країни ведуть нездорове політику щодо закупівлі вакцин.

Антоніу Гутерреш, генеральний секретар Організації об'єднаних націй (ООН), опублікував на своїй сторінці в Twitter відеозвернення, в якому назвав причину того, що ситуація з коронавірусом у світі погіршується. На його думку, світ досяг жахливої позначки у два мільйони загиблих через те, що відсутня глобальна координація між країнами.

"Наш світ досяг несамовитої позначки: пандемія COVID-19 забрала життя двох мільйонів людей. На жаль, вплив пандемії посилився через відсутність глобальної координації", — написав генсек ООН.

Гуттереш зазначив, що світовій спільноті варто вирішувати проблеми згуртовано в пам'ять про тих, чиї життя забрала хвороба.

Він додав, що деякі країни ведуть вкрай нездорову політику щодо закупівлі вакцин, закуповуючи значно більшу кількість доз, ніж їм необхідно, тоді як ряд країн, у тому числі й Україна, зовсім не має доступу до вакцин.

"Вакцінаціоналізм" приречений на поразку, він відстрочить глобальне одужання. COVID-19 не може бути переможений лише в одній країні", — заявив Гутерреш.

Генсек ООН вважає, що вакцини проти коронавірусу повинні рівномірно розподілятися всім світом.

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Примітно, що на брифінгу 15 січня помічниця гендиректора ВООЗ Маріанджела Сімао заявила, що вакцинація проти коронавірусу стартувала в 46 країнах. З них 38 країн — це країни з високим рівнем доходу.

Відзначимо, в Україні вакцинація, за словами голови МОЗ України Максима Степанова, може стартувати тільки в середині лютого.

Раніше повідомлялося, що, за словами вчених, вакцина скоротить смертність, але не знищить коронавірус.

Нагадаємо, вранці 15 січня статистичний сайт Worldometer повідомив, що кількість жертв коронавірусу у світі перевищила 2 мільйони. Першу сходинку за кількістю випадків зараження і смертей займали США — там діагностували більш ніж 23,8 мільйона випадків захворювання, а померло майже 400 тис. осіб.

Станом на ранок 16 січня в Україні діагностували 7 729 нових випадків коронавіруснї хвороби. В тому числі, захворіли 245 дітей і 369 медпрацівників.