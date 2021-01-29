"15 лютого або пізніше": Ляшко сказав, коли почнеться вакцинація в Україні

Віктор Ляшко запевнив, що відкласти старт кампанії з імунізації можуть тільки за форс-мажорних обставин.

Антикоронавірусна вакцинація в Україні почнеться орієнтовно 15 лютого або пізніше.

Про це заступник міністра охорони здоров'я, головний санлікар країни Віктор Ляшко розповів в інтерв'ю "ВВС News Україна".

За інформацією чиновника, до цього часу в Україну повинні привезти перші партії вакцини.

"Можемо сказати, що в районі 15 лютого. Десь. Можливо і пізніше. Багато процесів на етапі узгодження", — сказав він.

Ляшко запевнив, що відкласти початок кампанії з імунізації здатні тільки форс-мажорні обставини.

"Наприклад, не відпустять партію, партія потрапить у ДТП, літак не вилетить через негоду. Якщо ми не отримаємо в лютому вакцину, то тільки через такі от речі. Я більш ніж упевнений, що в лютому почнеться кампанія з імунопрофілактики проти коронавірусу", — сказав заступник міністра.

Ляшко не зміг сказати, який препарат Україна отримає першим. За його словами, сьогодні стане остаточно відомо, чи нададуть країні препарат Pfizer у рамках глобальної ініціативи COVAX. Якщо це буде не Pfizer, то, швидше за все, — AstraZeneca.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що вакцинація в країні почнеться в лютому. А до кінця поточного тижня Україна отримає першу партію вакцин від COVID-19 у рамках COVAX.

Аналітики видання The Economist підготували матеріал, у якому стверджують, що в майбутньому вакцинація від коронавірусу в різних країнах буде йти з різними темпами. Зокрема, згідно з їхнім прогнозом, Україні не варто чекати широкої вакцинації від COVID-19 (яка охопить 60-70% дорослого населення країни) раніше 2023 року. У МОЗ назвали аналітиків The Economist "невідомо ким", а їхні прогнози — "якимись домислами".

Згідно з опитуванням, більше половини українців не планують вакцинуватися від коронавірусу.