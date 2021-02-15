Вакцинація в Україні не почалася з 15 лютого "через проблеми з транспортуванням", — МОЗ

За словами міністра Степанова, вакцинація від коронавірусу в Україні нібито почнеться "найближчим часом".

Голова Міністерства охорони здоров'я України Максим Степанов в ефірі телеканалу "Інтер" розповів через що в Україні не стартувала вакцинація від коронавірусу з 15 лютого, як він обіцяв раніше.

"15 лютого — це дата, яку я називав виходячи з тих попередніх домовленостей про постачання вакцин. Але зараз ці поставки трішечки затримуються. Зараз тривають технічні моменти щодо логістики відправлення вакцини", — розповів Степанов.

Водночас він підкреслив, що вони очікують прибуття вакцин до України "16-18 лютого".

"Ми виконали абсолютно всі формальності: заплатили гроші, склали контракти. Зараз просто триває процес відвантаження", — сказав міністр.

За його словами, після прибуття вакцин в країну тут вже нібито все готово для того, щоб їх почати поширювати.

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Зазначимо, 12 лютого заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко розповів, що в Україні сформували 600 мобільних груп, які займатимуться вакцинацією. За його словами, на першому етапі вакцинуватимуть лише медиків, які працюють з хворими COVID-19 в опорних лікарнях. Мобільні групи приїжджатимуть до лікарень і робитимуть щеплення персоналу.

Нагадаємо, на початку лютого НАБУ почало розслідування проти голови МОЗ Максима Степанова через можливі махінації із закупівлею вакцин. За попередньою інформацією, слідство почали через те, що Міністерство охорони здоров'я хоче закупити вакцину Sinovac через приватну фірму за ціною $17,85 за дозу, хоча ДП "Медзакупівлі" вело переговори щодо її закупівлі за ціною $3/доза.