Гетманцев пригрозил Степанову отставкой за срыв вакцинации

В "Слуге народа" сделали предупреждение министру здравоохранения

Народный депутат от "Слуги народа" Даниил Гетманцев рассказал, что ожидает главу Минздрава Максима Степанова в том случае, если сроки вакцинации в очередной раз будут сорваны.

"Министерство здравоохранения не вложилось в те сроки, которые были оговорены касательно вакцинации, с другой стороны, мы имеет заявление министра здравоохранения о том, что до конца недели вакцинация начнется", – напомнил парламентарий в комментарии изданию Vesti.uа о текущей ситуации с вакцинацией в Украине.

По словам Гетманцева, если вакцинация вновь будет перенесена, то Степанов будет отправлен в отставку.

"Если она не начнется – снимем министра, что нам еще остается делать? Поменяем на того человека, который своевременно будет выполнять все те обязанности, которые она себя возложил", – добавил Гетманцев.

Напомним, во вторник, 16 февраля глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что вакцинация от коронавируса в Украине может начаться на следующей неделе.

Ранее Степанов сообщил, что поставки вакцин "немножечко задерживаются". В то же время он подчеркнул, что они ожидают прибытие вакцин в Украину "16-18 февраля".

В начале февраля НАБУ начало расследование против главы Минздрава Максима Степанова из-за возможных махинаций с закупкой вакцин. По предварительной информации, следствие начали из-за того, что Минздрав хочет закупить вакцину Sinovac через частную фирму по цене $17,85 за дозу, хотя ГП "Медзакупки" вело переговоры касательно ее закупки по цене $3/доза.