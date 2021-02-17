Гетманцев пригрозив Степанову відставкою за зрив вакцинації

У "Слузі народу" зробили попередження міністру охорони здоров'я.

Народний депутат від "Слуги народу" Данило Гетманцев розповів, що очікує главу МОЗ Максима Степанова в тому випадку, якщо терміни вакцинації вкотре зірвуться.

"Міністерство охорони здоров'я не вклалося в ті терміни, які були обумовлені щодо вакцинації, з іншого боку, ми маємо заяву міністра охорони здоров'я про те, що до кінця тижня вакцинація розпочнеться", — нагадав парламентарій в коментарі виданню Vesti.uа про поточну ситуацію з вакцинацією в Україні.

За словами Гетманцева, якщо вакцинацію знову перенесуть, то Степанов піде у відставку.

"Якщо вона не почнеться — знімемо міністра, що нам ще залишається робити? Змінимо на ту людину, яка своєчасно виконуватиме всі ті обов'язки, які він себе поклав", — додав Гетманцев.

Нагадаємо, у вівторок, 16 лютого глава МОЗ Максим Степанов повідомив, що вакцинація від коронавірусу в Україні може початися наступного тижня.

Раніше Степанов повідомив, що поставки вакцин "трішечки затримуються". Водночас він підкреслив, що вони очікують прибуття вакцин в Україну "16-18 лютого".

На початку лютого НАБУ почало розслідування проти голови МОЗ Максима Степанова через можливі махінації із закупівлею вакцин. За попередньою інформацією, слідство почали через те, що Міністерство охорони здоров'я хоче закупити вакцину Sinovac через приватну фірму за ціною $17,85 за дозу, хоча ДП "Медзакупки" вело переговори щодо її закупівлі за ціною $3/доза.