"Якщо до кінця лютого в Україні не буде вакцин — Степанов піде у відставку", — Верещук

На засіданні фракції "слуги" зійшлися на думці, що Степанов повинен відповідати за свої слова. Він обіцяв, що вакцинація в Україні почнеться 15 лютого.

Народний депутат фракції "Слуга народу" Ірина Верещук розповіла виданню "Країна" про те, що в разі зриву вакцинації від COVID-19 голову МОЗ Максима Степанова можуть відправити у відставку.

"Ми на фракції вирішили, що ми даємо час пану міністру до кінця лютого. Ми розуміємо, що можуть бути логістичні складнощі, затримки рейсів тощо. Але він обіцяв, що встигне до 15 лютого. 15 лютого пройшло, а в нас проблеми з ввезенням вакцини. Як нас переконує Степанов — це незалежні від нього обставини", — сказала Верещук.

За її словами, на засіданні фракції "слуги" вирішили, що Степанов повинен буде понести персональну відповідальність, якщо до кінця лютого в Україні не почнеться вакцинація населення від коронавірусу.

Зазначимо, що 17 лютого народний депутат від "Слуги народу" Данило Гетманцев заявив, що Міністерство охорони здоров'я не вклалося в терміни, які були обумовлені щодо вакцинації. Парламентарій пригрозив, що якщо вакцинація в Україні не почнеться до кінця тижня, то Степанова відправлять у відставку.

"Якщо вона не почнеться — знімемо міністра, що нам ще залишається робити? Поміняємо на ту людину, яка своєчасно виконуватиме всі ті обов'язки, які вона на себе поклала", — додав Гетманцев.

Нагадаємо: 16 лютого голова МОЗ Максим Степанов заявив, що вакцинація від коронавірусу в Україні може початися наступного тижня.

Раніше Степанов повідомив, що постачання вакцин "трішечки затримується". У той же час він підкреслив, що вони очікують прибуття вакцин в Україні "16-18 лютого".

На початку лютого НАБУ почало розслідування проти голови МОЗ Максима Степанова через можливі махінації із закупівлею вакцин. За попередньою інформацією, слідство почали через те, що Міністерство охорони здоров'я хоче закупити вакцину Sinovac через приватну фірму за ціною $ 17,85 за дозу, хоча ДП "Медзакупівлі" вело переговори щодо її закупівлі за ціною $ 3/доза.