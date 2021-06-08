В Україну прибуло ще 117 тис. доз вакцини Pfizer у рамках ініціативи COVAX

Всього найближчим часом у країну повинні прибути ще приблизно 473,8 тис. доз цього препарату.

Сьогодні, 8 червня, в рамках ініціативи COVAX в Україну надійшла чергова партія вакцини від коронавірусу виробництва Pfizer/BioNTech. Цього разу в країну привезли 117 тисяч доз вакцини. Про це повідомляється на офіційному сайті ЮНІСЕФ.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Зазначається, що протягом цього та початку наступного тижня в Україну надійде 473 850 доз препарату Pfizer.

У рамках ініціативи COVAX в країну вже поставили 590 850 доз вакцини Pfizer/BioNTech та 1 072 800 — AstraZeneca.

Глава бюро ВООЗ в Україні Ярно Габіхт запевнив, що разом із новою поставкою кількість отриманих країною вакцин від коронавірусу в рамках COVAX складе 2 137 500.

Усі вакцини в рамках ініціативи поставляються в Україну безкоштовно. Всього до кінця 2021 року планується привезти в країну таку кількість препаратів, якого вистачить для вакцинації до 20% населення країни. Стверджується, що для COVAX закуповуються лише ті препарати, які відповідають критеріям безпеки й ефективності ВООЗ.

Зазначимо, вакцинація від коронавірусу в Україні почалася 24 лютого. У МОЗ повідомляли, що станом на ранок 8 червня в країні першу дозу вакцини отримали 1 284 143 особи, а дві дози (завершили імунізацію) — 152 142.

Нагадаємо, раніше Міністерство охорони здоров'я України опублікувало інструкцію того, як отримати міжнародне свідоцтво про проходження вакцинації проти COVID-19.

Також у МОЗ назвали відмінності Міжнародного свідоцтва про вакцинацію та COVID-паспорта.