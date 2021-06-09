Статистика коронавируса в Украине на 9 июня: скончались 77 человек, в Киеве - 262 заболевших

По сравнению с началом недели, количество умерших увеличилось более чем в два раза — с 33 человек до 77.

За минувшие сутки в Украине выявили 1385 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале "Коронавирус_инфо".

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За сутки в Украине:

госпитализировали — 756 лиц;

летальных случаев — 77;

выздоровели — 6962 лица;

вакцинировали — 43 925 человек.

Среди заболевших коронавирус выявили у 57 детей и 74 медицинских сотрудников. Всего за сутки протестировали на коронавирус 60 620 человек: методом ПЦР — 25 344, методом ИФА — 11 463 человек, экспресс-тестами — 23 813.

За все время пандемии в стране:

заболели — 2 218 039 лиц;

выздоровели — 2 108 684 лица;

летальных исходов — 51 410;

провели ПЦР-тестов — 10 405 577;

вакцинировали — 1 489 446 человек.

За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (262), Киевской (142), Харьковской (87), Днепропетровской (75) и Ровенской (75) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев — 262 случая;

Винницкая область — 18 случаев;

Волынская область — 42 случая;

Днепропетровская область — 75 случаев;

Донецкая область — 56 случаев;

Житомирская область — 16 случаев;

Закарпатская область — 31 случай;

Запорожская область — 43 случая;

Ивано-Франковская область — 30 случаев;

Киевская область — 142 случая;

Кировоградская область — 20 случаев;

Луганская область — 21 случай;

Львовская область — 55 случаев;

Николаевская область — 59 случаев;

Одесская область — 44 случая;

Полтавская область — 41 случай;

Ровенская область — 75 случаев;

Сумская область — 43 случая;

Тернопольская область — 24 случая;

Харьковская область — 87 случаев;

Херсонская область — 68 случаев;

Хмельницкая область — 64 случая;

Черкасская область — 36 случаев;

Черновицкая область — 22 случая;

Черниговская область — 11 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, в Украину прибыло еще 117 тысяч доз вакцины Pfizer в рамках инициативы COVAX.

Кабмин также ослабил карантинные ограничения по всей стране и ввел новые критерии "зеленой" зоны карантина.