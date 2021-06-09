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Статистика коронавируса в Украине на 9 июня: скончались 77 человек, в Киеве - 262 заболевших

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статистика коронавируса в украине
Фото: Информатор

По сравнению с началом недели, количество умерших увеличилось более чем в два раза — с 33 человек до 77.

За минувшие сутки в Украине выявили 1385 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале "Коронавирус_инфо".

За сутки в Украине:

  • госпитализировали — 756 лиц;
  • летальных случаев — 77;
  • выздоровели — 6962 лица;
  • вакцинировали — 43 925 человек.

Среди заболевших коронавирус выявили у 57 детей и 74 медицинских сотрудников. Всего за сутки протестировали на коронавирус 60 620 человек: методом ПЦР — 25 344, методом ИФА — 11 463 человек, экспресс-тестами — 23 813.

За все время пандемии в стране:

  • заболели — 2 218 039 лиц;
  • выздоровели — 2 108 684 лица;
  • летальных исходов — 51 410;
  • провели ПЦР-тестов — 10 405 577;
  • вакцинировали — 1 489 446 человек.
коронавирус в украине
Фото: Коронавирус_инфо

За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (262), Киевской (142), Харьковской (87), Днепропетровской (75) и Ровенской (75) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

  • г. Киев — 262 случая;
  • Винницкая область — 18 случаев;
  • Волынская область — 42 случая;
  • Днепропетровская область — 75 случаев;
  • Донецкая область — 56 случаев;
  • Житомирская область — 16 случаев;
  • Закарпатская область — 31 случай;
  • Запорожская область — 43 случая;
  • Ивано-Франковская область — 30 случаев;
  • Киевская область — 142 случая;
  • Кировоградская область — 20 случаев;
  • Луганская область — 21 случай;
  • Львовская область — 55 случаев;
  • Николаевская область — 59 случаев;
  • Одесская область — 44 случая;
  • Полтавская область — 41 случай;
  • Ровенская область — 75 случаев;
  • Сумская область — 43 случая;
  • Тернопольская область — 24 случая;
  • Харьковская область — 87 случаев;
  • Херсонская область — 68 случаев;
  • Хмельницкая область — 64 случая;
  • Черкасская область — 36 случаев;
  • Черновицкая область — 22 случая;
  • Черниговская область — 11 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, в Украину прибыло еще 117 тысяч доз вакцины Pfizer в рамках инициативы COVAX.

Кабмин также ослабил карантинные ограничения по всей стране и ввел новые критерии "зеленой" зоны карантина.