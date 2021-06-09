Статистика коронавируса в Украине на 9 июня: скончались 77 человек, в Киеве - 262 заболевших
По сравнению с началом недели, количество умерших увеличилось более чем в два раза — с 33 человек до 77.
За минувшие сутки в Украине выявили 1385 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале "Коронавирус_инфо".
За сутки в Украине:
- госпитализировали — 756 лиц;
- летальных случаев — 77;
- выздоровели — 6962 лица;
- вакцинировали — 43 925 человек.
Среди заболевших коронавирус выявили у 57 детей и 74 медицинских сотрудников. Всего за сутки протестировали на коронавирус 60 620 человек: методом ПЦР — 25 344, методом ИФА — 11 463 человек, экспресс-тестами — 23 813.
За все время пандемии в стране:
- заболели — 2 218 039 лиц;
- выздоровели — 2 108 684 лица;
- летальных исходов — 51 410;
- провели ПЦР-тестов — 10 405 577;
- вакцинировали — 1 489 446 человек.
За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (262), Киевской (142), Харьковской (87), Днепропетровской (75) и Ровенской (75) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- г. Киев — 262 случая;
- Винницкая область — 18 случаев;
- Волынская область — 42 случая;
- Днепропетровская область — 75 случаев;
- Донецкая область — 56 случаев;
- Житомирская область — 16 случаев;
- Закарпатская область — 31 случай;
- Запорожская область — 43 случая;
- Ивано-Франковская область — 30 случаев;
- Киевская область — 142 случая;
- Кировоградская область — 20 случаев;
- Луганская область — 21 случай;
- Львовская область — 55 случаев;
- Николаевская область — 59 случаев;
- Одесская область — 44 случая;
- Полтавская область — 41 случай;
- Ровенская область — 75 случаев;
- Сумская область — 43 случая;
- Тернопольская область — 24 случая;
- Харьковская область — 87 случаев;
- Херсонская область — 68 случаев;
- Хмельницкая область — 64 случая;
- Черкасская область — 36 случаев;
- Черновицкая область — 22 случая;
- Черниговская область — 11 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, в Украину прибыло еще 117 тысяч доз вакцины Pfizer в рамках инициативы COVAX.
Кабмин также ослабил карантинные ограничения по всей стране и ввел новые критерии "зеленой" зоны карантина.