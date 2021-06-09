Статистика коронавірусу в Україні на 9 червня: померли 77 осіб, у Києві — 262 хворих

Порівняно з початком тижня, кількість померлих збільшилася в понад два рази — з 33 чоловік до 77.

За минулу добу в Україні виявили 1385 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Про це повідомляється в офіційному телеграм-каналі "Коронавірус_інфо".

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За добу в Україні:

госпіталізували — 756 осіб;

летальних випадків — 77;

одужали — 6962 особи;

вакцинували — 43 925 людей.

Серед захворілих коронавірус виявили в 57 дітей і 74 медичних працівників. Усього за добу протестували на коронавірус 60 620 осіб: методом ПЛР — 25 344, методом ІФА — 11 463 осіб, експрес-тестами — 23 813.

За весь час пандемії в країні:

захворіли — 2 218 039 осіб;

одужали — 2 108 684 особи;

летальних випадків — 51 410;

провели ПЛР-тестів — 10 405 577;

вакцинували — 1 489 446 осіб.

За минулу добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Києві (262), Київській (142), Харківській (87), Дніпропетровській (75) та Рівненській (75) областях.

Кількість захворювань у регіонах на добу:

м Київ — 262 випадки;

Вінницька область — 18 випадків;

Волинська область — 42 випадки;

Дніпропетровська область — 75 випадків;

Донецька область — 56 випадків;

Житомирська область — 16 випадків;

Закарпатська область — 31 випадок;

Запорізька область — 43 випадки;

Івано-Франківська область — 30 випадків;

Київська область — 142 випадки;

Кіровоградська область — 20 випадків;

Луганська область — 21 випадок;

Львівська область — 55 випадків;

Миколаївська область — 59 випадків;

Одеська область — 44 випадки;

Полтавська область — 41 випадок;

Рівненська область — 75 випадків;

Сумська область — 43 випадки;

Тернопільська область — 24 випадки;

Харківська область — 87 випадків;

Херсонська область — 68 випадків;

Хмельницька область — 64 випадки;

Черкаська область — 36 випадків;

Чернівецька область — 22 випадки;

Чернігівська область — 11 випадків.

Даних з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя немає.

Нагадаємо, що в Україну прибуло ще 117 тисяч доз вакцини Pfizer у рамках ініціативи COVAX.

Кабмін також послабив карантинні обмеження по всій країні і ввів нові критерії "зеленої" зони карантину.