Статистика коронавірусу в Україні на 9 червня: померли 77 осіб, у Києві — 262 хворих
Порівняно з початком тижня, кількість померлих збільшилася в понад два рази — з 33 чоловік до 77.
За минулу добу в Україні виявили 1385 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Про це повідомляється в офіційному телеграм-каналі "Коронавірус_інфо".
За добу в Україні:
- госпіталізували — 756 осіб;
- летальних випадків — 77;
- одужали — 6962 особи;
- вакцинували — 43 925 людей.
Серед захворілих коронавірус виявили в 57 дітей і 74 медичних працівників. Усього за добу протестували на коронавірус 60 620 осіб: методом ПЛР — 25 344, методом ІФА — 11 463 осіб, експрес-тестами — 23 813.
За весь час пандемії в країні:
- захворіли — 2 218 039 осіб;
- одужали — 2 108 684 особи;
- летальних випадків — 51 410;
- провели ПЛР-тестів — 10 405 577;
- вакцинували — 1 489 446 осіб.
За минулу добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Києві (262), Київській (142), Харківській (87), Дніпропетровській (75) та Рівненській (75) областях.
Кількість захворювань у регіонах на добу:
- м Київ — 262 випадки;
- Вінницька область — 18 випадків;
- Волинська область — 42 випадки;
- Дніпропетровська область — 75 випадків;
- Донецька область — 56 випадків;
- Житомирська область — 16 випадків;
- Закарпатська область — 31 випадок;
- Запорізька область — 43 випадки;
- Івано-Франківська область — 30 випадків;
- Київська область — 142 випадки;
- Кіровоградська область — 20 випадків;
- Луганська область — 21 випадок;
- Львівська область — 55 випадків;
- Миколаївська область — 59 випадків;
- Одеська область — 44 випадки;
- Полтавська область — 41 випадок;
- Рівненська область — 75 випадків;
- Сумська область — 43 випадки;
- Тернопільська область — 24 випадки;
- Харківська область — 87 випадків;
- Херсонська область — 68 випадків;
- Хмельницька область — 64 випадки;
- Черкаська область — 36 випадків;
- Чернівецька область — 22 випадки;
- Чернігівська область — 11 випадків.
Даних з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя немає.
Нагадаємо, що в Україну прибуло ще 117 тисяч доз вакцини Pfizer у рамках ініціативи COVAX.
Кабмін також послабив карантинні обмеження по всій країні і ввів нові критерії "зеленої" зони карантину.