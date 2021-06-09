RU
RU
Розділи
Матеріали
Україна Коронавірус в Україні

Статистика коронавірусу в Україні на 9 червня: померли 77 осіб, у Києві — 262 хворих

128
статистика коронавируса в Україні
Фото: Інформатор

Порівняно з початком тижня, кількість померлих збільшилася в понад два рази — з 33 чоловік до 77.

За минулу добу в Україні виявили 1385 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Про це повідомляється в офіційному телеграм-каналі "Коронавірус_інфо".

За добу в Україні:

  • госпіталізували — 756 осіб;
  • летальних випадків — 77;
  • одужали — 6962 особи;
  • вакцинували — 43 925 людей.

Серед захворілих коронавірус виявили в 57 дітей і 74 медичних працівників. Усього за добу протестували на коронавірус 60 620 осіб: методом ПЛР — 25 344, методом ІФА — 11 463 осіб, експрес-тестами — 23 813.

За весь час пандемії в країні:

  • захворіли — 2 218 039 осіб;
  • одужали — 2 108 684 особи;
  • летальних випадків — 51 410;
  • провели ПЛР-тестів — 10 405 577;
  • вакцинували — 1 489 446 осіб.
коронавірус в Україні
Фото: Коронавирус_инфо

За минулу добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Києві (262), Київській (142), Харківській (87), Дніпропетровській (75) та Рівненській (75) областях.

Кількість захворювань у регіонах на добу:

  • м Київ — 262 випадки;
  • Вінницька область — 18 випадків;
  • Волинська область — 42 випадки;
  • Дніпропетровська область — 75 випадків;
  • Донецька область — 56 випадків;
  • Житомирська область — 16 випадків;
  • Закарпатська область — 31 випадок;
  • Запорізька область — 43 випадки;
  • Івано-Франківська область — 30 випадків;
  • Київська область — 142 випадки;
  • Кіровоградська область — 20 випадків;
  • Луганська область — 21 випадок;
  • Львівська область — 55 випадків;
  • Миколаївська область — 59 випадків;
  • Одеська область — 44 випадки;
  • Полтавська область — 41 випадок;
  • Рівненська область — 75 випадків;
  • Сумська область — 43 випадки;
  • Тернопільська область — 24 випадки;
  • Харківська область — 87 випадків;
  • Херсонська область — 68 випадків;
  • Хмельницька область — 64 випадки;
  • Черкаська область — 36 випадків;
  • Чернівецька область — 22 випадки;
  • Чернігівська область — 11 випадків.

Даних з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя немає.

Нагадаємо, що в Україну прибуло ще 117 тисяч доз вакцини Pfizer у рамках ініціативи COVAX.

Кабмін також послабив карантинні обмеження по всій країні і ввів нові критерії "зеленої" зони карантину.