В Україну прибуло ще 500 тисяч доз вакцини CoronaVac, — Ляшко

Глава МОЗ стверджує, що на підході ще 1,23 млн доз цього препарату, а також 256 тис доз вакцини Pfizer-BioNTech.

За даними Міністерства охорони здоровʼя, в Україні вже зроблено майже 3,5 мільйони щеплень від коронавірусної інфекції.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Така інформація прозвучала на селекторній нараді в Кабміні, яку провів премʼєр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє в понеділок, 12 липня пресслужба президента.

Відомство уточнило, що понад два мільйони українців уже отримали першу дозу вакцини, ще понад мільйон повністю завершили вакцинацію.

За словами міністра охорони здоровʼя Віктора Ляшка, в Україну прибуло ще 500 тисяч доз вакцини CoronaVac.

Незабаром, пообіцяв міністр, препарат буде розподілений у регіони.

Крім того, найближчим часом взагалі очікується надходження ще 1,23 млн доз CoronaVac і 256 тисяч доз вакцини Pfizer-BioNTech.

Раніше Віктор Ляшко повідомляв, що в липні Україна отримає понад 7 млн доз вакцин CoronaVac і Moderna.

Фокус писав про те, що повністю щеплені китайським препаратом від коронавірусної інфекції CoronaVac українці можуть відвідати 10 країн.

Разом з тим, держсекретар МЗС Франції Клеман Бон закликав країни Євросоюзу не визнавати вакцини, зроблені в Китаї і РФ.

Також відомо, що Нідерланди й Австрія дозволили вʼїзд до своїх країн повністю вакцинованим українцям, причому Covishield і CoronaVac також у списку визнаних у цих країнах вакцин від коронавірусу.