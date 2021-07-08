У Франції закликали партнерів не визнавати вакцини, зроблені в Китаї і Росії

Широко використовувана в Україні вакцина CoronaVac рекомендована ВООЗ, але у Франції "немає впевненості в її дієвості".

Держсекретар МЗС Франції Клеман Бон заявив, що список препаратів, у процесі вакцинації якими людям буде дозволений доступ на їхню територію, "був обмежений тими вакцинами, в дієвості яких у Франції впевнені".

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Про це він сказав в ефірі телеканалу France 2.

[ + – ] Клеман Бон

За його словами, Франція вважає, що країнам ЄС не варто визнавати вакцини від коронавірусу, створені в Китаї і Росії, оскільки в їх дієвості "немає впевненості".

Дипломат сказав, що наразі вакцин, визнаних у Франції і Європі, всього чотири. "Є такі країни, наприклад, Іспанія, які робили спроби авторизувати інші вакцини — китайські або російські. Франція каже своїм партнерам: "Будьте обережні, скажіть "ні" цим вакцинам", — додав Бон.

Зазначимо, що китайські вакцини CoronaVac (Sinovac) і Vero Cell (Sinofarm) рекомендовані Всесвітньою організацією охорони здоровʼя (ВООЗ) для екстреного застосування від коронавірусу. Російські вакцини "Супутник V" і "ЕпіВакКорона" поки такого дозволу не отримали (їхні заявки все ще розглядаються).

Вакцина CoronaVac на сьогодні в Україні застосовується частіше, ніж інші.

В ЄС схвалені чотири вакцини: Janssen (Johnson & Johnson), Moderna, AstraZeneca, Pfizer.

Єврокомісія, коли стверджувала правила видачі в ЄС ковідних сертифікатів, рекомендувала країнам-учасницям, крім цих чотирьох вакцин, визнавати і вакцинацію препаратами, схваленими ВООЗ.

Нагадаємо, раніше Фокус розповідав, якими вакцинами від COVID-19 прищеплюють українців.